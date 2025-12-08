Cum vânează britanicii submarinele rusești: dronele preiau controlul în Atlantic

Marea Britanie testează o nouă tehnologie militară în adâncurile întunecate ale Atlanticului, aproape de coasta Scoției. Sub forma unor torpile cu aripi, drone submarine capabile să patruleze luni întregi fără echipaj pornesc la „vânătoarea” de submarine rusești. Anunțul a fost făcut de Ministerul britanic al Apărării.

Luni, instituția a prezentat primele elemente ale strategiei numite Atlantic Bastion, o rețea de roboți subacvatici și sisteme autonome menită să protejeze cablurile și conductele vitale ale țării.

Tehnologie autonomă în Atlantic

Unul dintre aceste dispozitive se numește SG-1 Fathom și a fost prezentat de BBC. Este un planor autonom, capabil să se strecoare în liniște completă prin adâncuri. Senzorii săi adună și analizează automat date acustice, timp de săptămâni sau chiar luni.

„Planorul subacvatic patrulează în adâncurile oceanului, monitorizând și ascultând adversarii”, a explicat Katie Raine, managerul programului Fathom.

Ținta Rusiei: cablurile subacvatice britanice

Regatul Unit depinde de rețele subacvatice esențiale: cabluri de internet și conducte de energie. Dacă ar fi tăiate sau sabotate, economia și comunicațiile britanice ar fi paralizate.

Autoritățile susțin că numărul vaselor rusești care se apropie de apele britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani.„Rusia își dezvoltă noi arme și tehnologii care pun în pericol infrastructura noastră subacvatică”, a precizat ministrul Apărării, John Healey.

Nava rusă Yantar, de exemplu, depistată în repetate rânduri lângă apele teritoriale britanice, este suspectată că scanează cablurile subacvatice vestice. Recent, ea a îndreptat lasere spre piloții britanici care o monitorizau. Oficialul apărării consideră situația „extrem de periculoasă”.

Britanicii, înaintea rușilor, dar nu cu mult

Noua strategie reunește mai multe tipuri de tehnologie militară. Drone submarine patrulează în adâncuri, în timp ce elicoptere fără pilot și ambarcațiuni autonome supraveghează suprafața mării. Deasupra lor, avioanele de patrulare monitorizează zona, iar navele de război sunt pregătite să intervină rapid. Toate aceste sisteme sunt conectate într-o singură rețea, gândită să protejeze în permanență infrastructura subacvatică a Regatului Unit.

„Suntem încă înaintea rușilor, dar nu cu mult. Suntem presați și trebuie să rămânem în competiție”, subliniază Sir Gwyn Jenkins, comandantul suprem al Marinei Regale.

Marina Regală, nave insuficiente pentru a ține Rusia la distanță

Unii experți sunt sceptici că dronele vor fi suficiente pentru a proteja eficient infrastructura subacvatică și pentru a ține Rusia la distanță. „Marina Regală nu are navele necesare pentru a îndeplini această misiune credibil și încearcă să compenseze cu drone”, spune profesorul Peter Roberts de la RUSI.

Expertul institutului britanic specializat în apărare și securitate, consideră că Marea Britanie a ignorat deja prea mult timp amenințarea rusă din Atlantic.

Chiar dacă nu există un război declarat, armata britanică este îngrijorată de activitatea tot mai agresivă a Rusiei sub apă și spune că trebuie să reacționeze rapid pentru a proteja infrastructura vitală.

Jenkins a recunoscut că țara sa nu își permite să lase lucrurile la voia întâmplării. „Este o amenințare care evoluează rapid și necesită un răspuns rapid din partea Regatului Unit”. Astfel, viitorul securității britanice nu mai stă doar în portavioane uriașe, ci în roboți invizibili care veghează din adâncurile oceanului.

Recent, Marea Britanie și Norvegia au semnat un pact de apărare considerat istoric, prin care vor opera o flotă comună pentru a vâna submarinele rusești în Atlanticul de Nord.