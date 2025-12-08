Olanda majorează sprijinul financiar pentru Ucraina: 700 de milioane de euro suplimentari aprobați de guvern

Decizia vine în urma solicitării formulate în parlament de alianța GreenLeft–Labour, care a cerut suplimentarea bugetului pe 2026 cu încă 2 miliarde de euro destinate Kievului.

Inițiativa actuală reprezintă „primul pas” în direcția majorării angajamentului financiar, potrivit guvernului olandez. Din suma totală, 500 de milioane de euro provin din fonduri neutilizate ale Ministerului Apărării, iar 200 de milioane de euro din bugetul Ministerului de Externe, scrie The Kyiv Independent.

Sursele pentru restul fondurilor vor fi discutate la începutul anului viitor.

Dezbatere internă asupra sprijinului financiar al Olandei pentru Ucraina

Decizia a urmat unei dezbateri tensionate în parlament. Premierul demisionar Dick Schoof s-a opus inițial măsurii, argumentând că și alte state europene, în special cele din sudul Europei, ar trebui să contribuie mai consistent. Poziția sa a atras critici dure, inclusiv din partea partidului CDA, care l-a acuzat că „se comportă ca un contabil”.

În prezent, Olanda alocă anual aproximativ 3,5 miliarde de euro pentru sprijinul Ucrainei, însă în bugetul pe anul viitor aproape 2 miliarde sunt deja cheltuite. Această situație a condus la inițierea moțiunii pentru suplimentarea fondurilor.

Importanța europeană a sprijinului financiar al Olandei pentru Ucraina

Pe fondul reducerii semnificative a ajutorului american sub administrația Trump, contribuția europeană devine esențială. Olanda s-a remarcat deja ca unul dintre cei mai generoși donatori, oferind avionae F-16, sisteme de apărare aeriană și alte echipamente critice.

Conform Kiel Institute, Olanda a donat Ucrainei echivalentul a 1,1% din PIB, depășind cu mult state mai mari precum Franța sau Italia. Țara este, de asemenea, printre principalii finanțatori ai programului NATO PURL, dedicat achiziției de arme pentru Ucraina. Cea mai recentă contribuție – circa 290 de milioane de dolari – a fost alocată pentru muniție destinată apărării aeriene și aeronavelor F-16.