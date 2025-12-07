Prima pagină » Știri externe » Un lider european vorbește despre doborârea avioanelor sau a dronelor rusești care încalcă spațiul aerian NATO

Un lider european vorbește despre faptul că Europa ar putea fi nevoită să doboare avioanele sau dronele rusești care încalcă spațiul aerian NATO. Este vorba despre președintele ceh Petr Pavel care a mai spus că și rușii ar proceda la fel.
Petru Mazilu
07 dec. 2025, 21:54, Politic

Președintele ceh a spus că Europa ar putea fi nevoită să doboare avioanele și dronele rusești care încalcă spațiul aerian NATO, potrivit Sky News.

Țările europene ar putea lua decizia dacă Moscova va continua să testeze hotărârea alianței, a declarat Petr Pavel.

„Cred că va exista un moment, dacă aceste încălcări vor continua, în care va trebui să folosim măsuri mai puternice, inclusiv potențiala doborâre a unui avion sau a unor drone rusești”, a declarat Pavel pentru Sunday Times.

Liderul ceh a mai arătat că „Rusia nu ar permite încălcări repetate ale spațiului său aerian, și noi trebuie să facem același lucru.”

Pavel a adăugat că aeronavele și dronele rusești care intră în spațiul aerian NATO sunt „deliberate, bine planificate și concentrate pe mai multe obiective”, inclusiv testarea sistemelor occidentale de apărare aeriană.

Rachetele și dronele rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian NATO în timpul atacurilor asupra Ucrainei.

Polonia și România au anunțat mai multe astfel de incidente, inclusiv resturi care au căzut pe teritoriul lor de la sfârșitul anului 2023.

