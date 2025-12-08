Un bărbat care a vizitat trei sferturi dintre țările lumii și-a ales favorita. Ce recomandă el și unde se duce anual

Un britanic care a vizitat aproximativ trei sferturi dintre națiunile lumii s-a îndrăgostit de o țară pe care o vizitează anual. El a trecut prin 140 de țări din toate colțurile lumii, dar susține că s-a îndrăgosti de una. Destinația sa favorită este în Europa, iar britanicul își face timp să o viziteze anual, cel puțin o dată, potrivit Express.

Chris D. Brown, un fost militar care a petrecut 20 de ani în armata britanică și a călătorit în peste 140 de națiuni s-a declarat „captivat” de o anumită țară europeană.

„Dintre toate locurile în care am fost, însă, doar unul mă face să revin pentru vizite anuale: Spania. Am călătorit acolo cel puțin o dată pe an în ultimii 15 ani și sunt încă captivat de mâncarea, istoria și multe altele”, a explicat Brown în Business Insider.

Mâncarea spaniolă, la loc de cinste în gastronomia mondială

Spania reprezintă un punct turistic popular pentru britanici și pentru turiștii din toată lumea. Țara este ușor accesibilă din Marea Britanie și este renumită pentru plajele sale însorite, mâncarea incredibilă și istoria bogată. Mâncarea spaniolă, în special, este un aspect de care Chris este deosebit de atașat.

Detaliind dragostea sa pentru bucătăria spaniolă, Chris a evidențiat pintxos, o gustare pe care o savurează atunci când vizitează San Sebastián, situat în Țara Bascilor, în nordul Spaniei.

O altă delicatesă locală pe care a prezentat-o în articolul său a fost pimientos de padrón, un fel de mâncare cu ardei gătit, din Madrid. De asemenea, a menționat că restaurantul său preferat „din toată lumea” este Alfarería 21 Casa Montalván din Sevilla, care este și orașul său favorit.

Istoria, arta și tradiițile Spaniei

Britanicul a descris la superlativ și istoria Spaniei. Globetrotter a recomandat situri precum palatul și complexul fortăreței Alhambra din Granada, Patio de los Leones, Museo Reina Sofía din Madrid – care găzduiește capodoperă cubistă Guernica a lui Picasso din 1937 – și Museo de la Paz de Guernica.

De asemenea, Brown a lăudat festivalurile „de neegalat” ale Spaniei, numindu-l pe cel preferat La Feria del Caballo (Târgul de Cai din Jerez), care are loc în Jerez de la Frontera, în regiunea sudică a Andaluziei.

El a lăudat și transportul public din orașele spaniole, evidențiind tarifele accesibile și modul în care serviciile „acoperă mult teren”.

În ceea ce privește Sevilla, el este atras de oraș pentru dansul flamenco, arta și arhitectura sa. Totuși, cea mai mare atracție sunt locuitorii orașului, pe care i-a numit „cei mai prietenoși oameni”.

„Dar mai presus de toate, ceea ce iubesc cel mai mult la acest oraș sunt oamenii săi. Sunt unii dintre cei mai prietenoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Ori de câte ori stau într-un bar sau într-un restaurant acolo timp de o jumătate de oră, plec cu prieteni noi”, a precizat britanicul.