Magazinele românești din diaspora și poveștile românilor, surprinse de Teddy Necula într-o campanie video ce va fi difuzată timp de 6 luni

Teddy Necula a prezentat public proiectul video realizat pentru Balkanica Distral | Romania, un business de familie și distribuitor a mii de produse pentru magazinele românești din străinătate.
Foto: Captură Video LinkedIN
Mădălina Dinu
08 dec. 2025, 14:51, Social

Campania, filmată în ultimele două luni în orașe mari și mici din Germania și Spania, inclusiv Madrid, surprinde „colțuri de România” printre rafturile magazinelor, acolo unde românii plecați de acasă se întâlnesc cu produsele și limbajul lor natal.

„Acesta este video-ul manifest al campaniei. Trebuie văzut cu sunet”, a scris Teddy Necula, alegând 1 Decembrie pentru a vorbi despre proiect.

Filmul arată experiențele antreprenorului Bogdan Buzu-Vasilache, care conduce afacerea cu accent pe relație și umanitate, vizitând personal magazinele din întreaga Europă pentru a lua pulsul direct al comunităților românești.

Pe pagina Balkanica Distral | Romania, timp de șase luni, vor fi publicate povești ale familiilor din diaspora, ale magazinelor, dar și ale unor furnizori. Materialele surprind dorul de casă, adaptarea în străinătate, succesul și tristețea departe de familie, precum și bucuria momentelor în care se poate recrea acasă atmosfera cu produsele românești.

„Am produs campania împreună cu colegii mei Bucuraws, Mihai Stan, Dani Rada, Andrei Panghe. Și mulțumesc tare mult Dan Berinde pentru conectare”, a adăugat Teddy Necula.

