Băsescu, ironic despre candidații cu șanse la Primărie / „Au bucureștenii de unde alege! Nu mai vorbim că au și foști ziariști!”

Președintele nu are dubii care sunt candidații la Primărie cu cele mai mari șanse:

„Sunt trei candidați cu șanse. Drulă, Băluță și Ciucu.

În rest, intră, înțeleg, zilele astea și Teodorovici. S-ar putea să-i ciuntească ceva din voturile lui Băluță, că Teodorovici a fost ministru de finanțe din partea PSD-ului. S-ar putea să-i ciupească ceva, dar, doamnă, există o realitate.

Este un rând de alegeri în care bucureștenii au pe cine alege.

Deci dacă vor alege prost, e problema lor, dar au doi primari de sectoare care sunt rodați, au un fost ministru al transporturilor pe drulă, care și el e rodat în administrație. Nu mai vorbim că au și foști ziariști”, a spus, ironic, Băsescu.

Provocat cu o întrebare, anume dacă o creditează cu șanse pe Anca Alexandrescu, Băsescu a fost nemilos:

„Deci să vii, să-mi spui și să păcălești o țară întreagă de câțiva ani, că tu aduci schimbarea, când tu ai stat și ai mâncat din mâna lui Năstase, pe urmă din mâna lui Dragnea, pe urmă din mâna lui Ponta, pe urmă din mâna lui Oprescu, nu mai vorbim că te-a trimis Ponta și la Gazprom să iei bani după ce a făcut trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane și să vii tu acum, după ce ai stat în atmosfera lor (ca să nu spun altfel), și acum vii să-mi spui că ești omul nou care vrea să ne schimbe pe noi, bolșevicii ca Băsescu, ca, mai știu eu.. E ridicolă, doamna, nu-și dă seama”.

Cu toate astea, e evident că în București există un bazin suveranist care ar putea avea șanse suficiente la Primărie, a fost contraargumentul din studio.

Fostul președinte a răspuns că suveranismul e doar un termen folosit pentru a-i păcăli pe cei care nu au citit Constituția, că toți românii sunt, de fapt, suveraniști.

„Toți suntem suveraniști. Scrie în Constituție: „România este stat suveran”. Scrie acolo, la articolul 1 din Constituție.

Și dintr-o dată s-au găsit unii care spun că „noi suntem suveraniști”. Toți românii sunt suveraniști. Toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat.

Păcăleala pe care a funcționat (suveranismul, n. red.) este din incultură.

Românii nu știu că în Constituția lor scrie că România este stat suveran, că i-ar lua râsul atunci când l-ar vedea pe Simion și pe alți suveraniști care nu mai pot de dragul suveranismului”.

„Sunt adversarul lui Georgescu, dar asta nu înseamnă că-l consider prost”

„Eu sunt un adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că îl consider prost. Ăștia l-au considerat prost, îl folosesc ca să se cațăre. Folosesc numele lui pentru că el este cel care aduce voturi în așa zisul curent suveranist.

Și dă și substanță prin poveștile nerealiste pe care le spune despre cum trebuie gestionată țara. Dar ei au fost niște pigmei care l-au folosit, l-au cultivat în speranța că vin voturile lui la ei la nevoie. Uite că nu vin voturile lui la ei la nevoie.

Și veți vedea suveranismul în București va fi consistent lovit”.

Întrebat dacă se așteaptă ca votul pentru Primărie să nu aibă o componentă majoră politică, să iasă la vot cei nemulțumiți de guvernarea actuală, de politicieni, de lideri, de Bolojan, să sancționeze tot ce s-a întâmplat de la alegerile prezidențiale încoace, Băsescu a răspuns:

„Va fi și această componentă. Dar v-am spus componenta mai puțin instruită care se va duce.

M-am supărat și mă duc la suveraniști. Ca și cum el n-ar fi suveranist, cetățeanul votant. Toți suntem suveraniști.

Dar cred că scorurile pe care le-am văzut în sondaje în săptămânele trecute, 38, 39, 40, nu pot fi atinse de AUR București. Și va începe o prăbușire a partidului pentru că începe lumea să-și dea seama ce gogoși sunt sub toată demagogia… Toată demagogia lui Simion, a doamnei Alexandrescu, a lui Georgescu, e o demagogie.

Numai că, spre deosebire de cei doi, Georgescu e inteligent”.