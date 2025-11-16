Prima pagină » Știrile zilei » Traian Băsescu avertizează: Să facem orice ca Lukoil să vândă rafinăria, nu să ne-o pună în brațe

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment dur privind situația rafinăriei Lukoil din România, aflată sub presiunea sancțiunilor americane, și spune că statul trebuie să acționeze rapid pentru a evita o povară financiară uriașă.
Traian Băsescu avertizează: Să facem orice ca Lukoil să vândă rafinăria, nu să ne-o pună în brațe
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Întrebat ce măsuri ar trebui luate, Băsescu a fost categoric: România trebuie să ceară o derogare, exact cum au făcut Bulgaria și Ungaria, pentru a evita preluarea forțată a rafinăriei.

„Să ceară o derogare. Cum au făcut bulgarii, cum au făcut ungurii. Trebuie să facem orice este posibil ca Lukoil să vândă rafinăria, nu să ne o pună în brațe”, a subliniat la Digi24 Tv Băsescu.

Băsescu explică riscurile: rafinăria costă enorm, iar statul nu și-o poate permite

Fostul președinte a explicat în detaliu de ce preluarea rafinăriei ar fi o lovitură grea pentru statul român. Acesta a amintit că are experiență directă, lucrând timp de 12 ani în transportul de țiței pentru rafinărie.

„Eu am cărat pentru această rafinărie 12 ani țiței. M-am uitat astăzi la prețul Brent: 64 de dolari barilul. Rafinăria asta are nevoie de 2,5 milioane de tone pe an. Costă enorm să o ții în funcțiune”, a explicat Băsescu.

El a subliniat că România nu are resurse interne suficiente de țiței pentru a acoperi aceste costuri, ceea ce ar transforma rafinăria într-o pierdere constantă pentru bugetul statului.

„Dacă aveam țiței autohton, era în regulă. Dar așa, te frigi. În procesul de rafinare, de regulă, se pierd bani. Se câștigă pe distribuție”, a punctat fostul președinte.

Băsescu: benzinăriile Lukoil nu sunt o problemă, dar rafinăria este

În timp ce benzinăriile Lukoil pot funcționa fără riscuri majore, fiind operate prin contracte de gestiune de privați, rafinăria reprezintă partea critică.

„Benzinăriile Lukoil nu sunt o problemă… Dar rafinăria, dacă o iei, te frigi”, a explicat Băsescu.