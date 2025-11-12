Nicușor Dan merge în instanță după banii de campanie. Dan: AEP mi-a restitut cu un milion de lei mai puţin. O să fie un proces

Întrebat la conferinţa de presă de miercuri dacă va dona banii rămaşi după campanie, aşa cum a declarat iniţial, Nicuşor Dan a spus: „Banii au venit acum vreo două sau trei zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi, şi două milioane şi jumătate donaţi. Deci dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toţi banii pe care i-am cheltuit, aş fi rămas cu două milioane şi jumătate şi s-ar fi pus problema ce fac cu ei”.

Şeful statului spune că AEP i-a restituit cu un milion de lei mai puţin

„AEP-ul mi-a restituit 60 de milioane, deci cu un milion de lei mai puţin, aproximativ. Deci după ce voi plăti cele 58 de milioane şi jumătate împrumuturi, vor rămâne un milion şi jumătate, restul de un milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul, o să contestăm asta, o să fie un proces şi procesul ăsta va dura, aşa cum ştiu eu instanţele de contencios, cam doi ani. Deci vorbim de un milion şi jumătate acum şi un milion eventual peste doi ani”, a explicat Nicuşor Dan.

El spune că îşi menţine ideea de a dona banii către organizaţii civice, nu sociale.

„În mediul ONG există civic şi social, sunt mulţi bani pentru că e mult mai emoţional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficient bani pentru zona civică. (…) N-aş vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs, deci o să mai dureze”, a spus preşedintele.