Tanczos Barna: Unii directori de companii de stat nu-și merită banii, mai ales în domeniul feroviar

Tanczos Barna spune în interviul acordat RFI că eficientizarea ANAF va fi o provocare.

„Este o provocare uriașă. Am văzut câteva rezultate pozitive, sunt sectoare care au fost abordate foarte-foarte bine, anul acesta, am început undeva în primele luni o acțiune împotriva acelor evazioniști care vând online servicii sau bunuri, vorbim aici și de serviciile de transport, vorbim de acele companii de ride-sharing, vorbim de serviciile de cazare, companii și platforme de închiriere de apartamente sau de vânzare de spații în pensiuni și alte locații de cazare, vorbim de acțiunile împotriva e-commerce, adică a vânzărilor de bunuri pe platforme de internet. Deci toate acestea își vor face efectele, pentru că este un fenomen, mutarea comerțului, a vânzărilor de servicii și bunuri pe internet, crește vertiginos și acolo statul trebuie să vină cu soluții, ca să-i sprijine pe cei care lucrează corect și din HoReCa și din alte domenii”, spune vicepremierul.

Acesta precizează că „mergem mai departe cu aceste măsuri pentru evaziunea fiscală în domeniul combustibililor, antrepozitele fiscale, eliminarea acelor rețele care renasc din propria cenușă de fiecare dată când sunt tăiate acele rețele, într-o lună, în jumătate de an încearcă să-și refacă rețelele. Deci toate aceste acțiuni vor aduce rezultate bune. Văd o creștere cantitativă semnificativă a încasărilor din TVA și din celelalte impozite în 2025. Este nevoie de o creștere calitativă, adică o mai bună organizare, o creștere a eficienței, o implementare mai bună a sistemelor de analiză de risc, de controale țintite pe acele segmente, pe acele persoane fizice sau juridice care într-adevăr fac evaziune fiscală”.

Una dintre măsurile convenite de liderii coaliției vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrația centrală, fără a fi afectate salariile de bază.

Tanczos Barna spune cum se poate realiza acest lucru: „Sunt mai multe variante. Există varianta reducerii sporurilor. Există varianta, cum îmi place mie să spun, închiderii ermetice a instituției, adică oprirea angajărilor, este o decizie managerială și eu am aplicat-o în Ministerul Finanțelor, cât am fost acolo (…) și am realocat personal specializat în cadrul ANAF, Vamă, Ministerul Finanțelor, unde era nevoie, fără a aduce personal de afară. Se poate face și în alte instituții. Plecările naturale, ieșirile la pensie, plecările din sistemul public pot asigura o reducere a cheltuielilor. Deci rămân plecările naturale, reducerea sporurilor sau în ultimă instanță, reducerile de scheme de personal”.

Vicepremierul atrage atenția că s-a exagerat în privința sporurilor de la stat: „Eu cred că în foarte multe instituții există o exagerare în ceea ce privește sporurile disponibile și aplicate. Am văzut în primele luni când am fost nevoiți să reducem acele cheltuieli, imediat, unele instituții au căutat o cale de ieșire, o portiță, prin care dacă s-a eliminat un spor, au venit și au aplicat alte două sporuri (…). Multe dintre sporuri spun: spor de până la x%, până la y%. Nu trebuie tot timpul să meargă cineva la maxim și atunci, acele reduceri, da, afectează venitul angajatului, dar realizează și o reducere de cheltuială”.

Tanczos Barna consideră că unii directori de companii de stat nu-și merită salariile: „Sunt în continuare, din păcate, câteva companii unde nu-și merită banii directorii, mai ales companiile din domeniul feroviar, unde sunt foarte mari pierderile, pe de o parte, iar pe partea cealaltă, sunt în continuare mari salariile directorilor”.

Întrebat de ce sunt încă în funcție directorii companiilor respective, din moment ce nu-și merită salariile, Tanczos Barna a răspuns: „Pentru că au contracte care nu pot fi desfăcute. Așa au fost făcute. Procedură legală există, dacă se respectă contractul semnat, care este legea părților și dacă cineva a semnat contracte pe sume mari, fără a stabili de la bun început criterii de performanță și indicatori obiectivi de atins sau indicatorii au fost la un nivel foarte jos și se ating foarte ușor, este foarte complicat să mai reziliezi acele contracte”.