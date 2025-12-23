Tanczos Barna: O suspendare a președintelui Nicușor Dan, aberantă, un foc de paie, nu se va întâmpla

Un grup de parlamentari intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare a șefului statului, pentru „atacuri asupra independenței justiției”, după ce Nicușor Dan a propus un referendum în rândul magistraților legat de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma documentarului Recorder.

Vicepremierul Tanczos Barna crede că eventualele demersuri de suspendare a președintelui Nicușor Dan ar fi doar un foc de paie.

„Aberante, n-au nici o șansă. Nu se va întâmpla. Trebuie să ne uităm la cine spune, nu la ce spune și o să ne dăm seama că este doar o flacără de paie. Este imposibil, nu există nici o intenție serioasă din partea nimănui de suspendare a președintelui Nicușor Dan”, spun e vicepremierul.

Vicepremierul consideră că legislația poate fi modificată, după documentarul Recorder, care a dezvăluit o serie de nereguli în justiție.

„Eu văd posibilă o modificare a legislației pe justiție, după aceste consultări, în așa fel încât să nu revină ingerința serviciilor de informații în sistemul de justiție, să avem o justiție independentă, să nu avem ingerințe politice și să avem consecințe, dacă se întâmplă asemenea lucruri, pentru că și aceasta este o problemă foarte mare, avem situații inadmisibile și nu există nici o consecință după o asemenea situație, când cineva e condamnat în primă instanță la ani grei de pușcărie și până la urmă se prescriu faptele foarte grave, după ce procesul este tărăgănat”, a spus Tanczos.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a consultat cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. El a anunţat că va iniţia un referendum în rândul magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Dacă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență, a spus șeful statului.

„Nu vom tolera nici o formă de ingerință în Justiție”, îi răspunde președintelui Nicușor Dan Secția pentru judecători a CSM.