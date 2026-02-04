Kelemen Hunor: Trebuie un raport despre anularea alegerilor. Altfel va fi dezastru

Referitor la evoluția președintelui Nicușor Dan pe scena internațională, Kelemen Hunor a spus, la Europa FM: „De la sfârșitul anului trecut are echipă, echipa președintelui s-a întregit și sper că încet, încet vom vedea și rezultatele. Este o zonă unde lucrurile nu se întâmplă foarte, foarte repede și ai nevoie de timp ca să schimbi o direcție”.

Liderul UDMR a precizat că președintele este cel care conduce politica externă, împreună cu ministrul de Externe și cu premierul. „Problema cea mai mare este că în continuare despre politica externă a României nu se comunică, nu se vorbește, cum a fost în perioada lui Iohannis. Din punctul meu de vedere, dacă nu explică cineva poziția României în anumite dosare importante, atunci oamenii creează scenarii apocaliptice sau teorii ale conspirației”, a adăugat Kelemen Hunor.

Avem o problemă în interiorul României

Referitor la declarația președintelui Nicușor Dan despre raportul Congresului SUA privind anularea alegerilor, Kelemen Hunor a răspuns: „Noi în societate, în continuare, avem această dezbatere despre anularea alegerilor din 2024. Avem o problemă în interiorul României. După aceea avem o problemă cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite”.

„Rămânem în memoria instituțională a Congresului, a Departamentului de Stat, administrației. Și dacă pleacă, la un moment dat, administrația actuală, și dacă vine o altă administrație, acolo rămânem în memoria instituțională. Credibilitatea noastră este în joc, credibilitatea României”, a explicat liderul UDMR.

Referitor la soluție, Kelemen Hunor a spus: „În acest moment singura soluție viabilă este un raport din partea Parlamentului. Suntem în întârziere. Serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport. Haideți să stabilim acest lucru că nu e treaba lor. Președintele nu poate să vină cu mai mult fiindcă el coordonează activitatea serviciilor secrete”.

„Printr-un control parlamentar asupra SRI-ului, sau printr-o comisie specială, asta poate fi stabilită, este în interesul statului român să facă lumină”, a adăugat Hunor.

Cine blochează raportul?

Când i s-a solicitat să precizeze dacă va propune el însuși un astfel de raport parlamentar, Kelemen Hunor a răspuns: „Au propus deja alții, nu trebuie să propun eu. Eu vorbesc despre o logică instituțională. Dacă Parlamentul reușește să aducă un raport votat de majoritatea parlamentarilor, un raport bine fundamentat, după o analiză foarte serioasă, atunci eu cred că putem închide acest subiect, atât în România, cât și spre exterior”.

„Dacă nu vom face acest lucru, din când în când ne vom trezi cu rapoarte preliminare, cu rapoarte adoptate, rapoarte bipartizane, dar România va fi dată ca un exemplu negativ și e vorba de credibilitatea României”, a avertizat liderul UDMR.

Kelemen a fost întrebat cine blochează un astfel de demers și de ce nu s-a făcut până acum. El a răspuns: „La această întrebare nu pot să răspund. Nu am informațiile necesare să spun că blochează cineva sau nu blochează cineva”.

Problema conducerii SRI

Referitor la întârzierea nominalizării conducerii civile a serviciilor secrete, Kelemen Hunor a explicat: „La SIE nu există nicio întârziere. Acolo există un director civil. Pe partea cealaltă există o problemă de aproape 3 ani. În mai, în iunie se împlinesc 3 ani de când a plecat fostul director Eduard Hellwig. Acolo trebuie făcută o nominalizare”.

„Trebuie lăsat președintele, fiindcă potrivit Constituției, conform legilor în vigoare, e singurul care poate să facă o nominalizare. Nu poate să facă nici PNL-ul, nici PSD-ul, nici pemierul, nimeni în afară de președinte””, a precizat liderul UDMR.

Întrebat despre semnalul public al amânării, Kelemen Hunor a spus: „Marea majoritate a societății nu e interesată de chestia asta. Probabil că nici nu știe că Serviciul Român de Informații e condus de un militar, nu de un civil. Noi avem o altă problemă legată de funcționarea serviciilor, de controlul serviciilor, control parlamentar”.

„Dacă nu există un director civil, înseamnă că acest control civil, de fapt, a dispărut de aproape 3 ani de zile. Această discuție nu a existat în România, din păcate. Probabil că trebuie să discutăm despre acest aspect la un moment dat, fiindcă așa cum e astăzi, nu cred că ne ajută foarte mult”, a conchis Kelemen Hunor.