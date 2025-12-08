Prahova: Apa ajunge de luni în toate cele 13 localități afectate. Potabilitatea este încă verificată

„Din această dimineață, sistemul operat de Hidro Prahova este complet amorsat, iar apa circulă în toate cele 13 localități afectate de oprirea furnizării de vinerea trecută”, a transmis Prefectura.

Alimentarea cu apă a început la sfârșitul săptămânii trecute, doar nu în toate localitățile.

Alimentarea a fost restabilită controlat, pentru a proteja infrastructura și pentru a stabiliza presiunea în fiecare zonă.

Următoarea etapă este verificarea calității apei de către Direcția de Sănătate Publică Prahova. Prelevările vor incepe luni și vor continua până la confirmarea potabilității în toate punctele din rețea.

Prefectura anunță că apa care pleacă din stația de tratare se încadrează în parametrii.

„Pe conducta de aducțiune gestionată de ESZ, rezultatele prelevărilor efectuate în urmă cu câteva zile au arătat însă variații care impun monitorizare atentă și ajustări suplimentare ale tratării, pentru a asigura o calitate uniformă pe întreg traseul. În acest context, Hidro Prahova a solicitat retestarea punctelor de transfer și verificarea parametrilor în șapte localități, astfel încât analiza finală să reflecte cu acuratețe situația din teren”, transmit autoritățile.