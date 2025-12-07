DSP Prahova: Apa tratată în stația ESZ Voila este potabilă

DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 și HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această stație este potabilă.

„Determinările au vizat parametrii microbiologici obligatorii pentru declararea potabilității: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Analizele s-au realizat conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabilește procedurile de lucru și intervalele de citire a probelor. Conform metodologiei, apa este considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale. În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește parametrii necesari pentru consumul uman”, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Consiliul Județean Prahova.

Potrovit CJ Prahova, după ce Hidro Prahova va anunța că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe și din sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esențiale, deoarece rețeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare și remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării. În astfel de situații există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului.

Analizele microbiologice din rețea presupun o durată totală de 72 de ore de la însămânțarea probelor în laborator. Citirile intermediare se fac la 24 de ore și la 48–50 de ore, iar rezultatul final este validat la 72 de ore. Doar după acest interval apa din distribuție poate fi declarată potabilă în mod oficial.