Alexandru Rogobete: Verificările continuă în rețeaua de apă din Prahova

Potrivit ministrului, Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele arată că apa tratată în stație este potabilă.

Au fost vizați parametri microbiologici obligatorii: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens.

Conform legii, apa este declarată potabilă doar dacă toți indicatorii se încadrează în limitele legale, iar analizele DSP Prahova confirmă că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman.

Alexandru Rogobete anunță că urmează etapa decisivă: analizele din rețeaua de distribuție.

„Rețeaua a trecut prin golire, reumplere, spălare, clorinare și remedierea avariilor, iar verificările se pot valida doar după ciclul complet de 72 de ore de analiză microbiologică”, a scris pe Facebook ministrul Sănătății.

El a transmis un mesaj pentru oamenii din Prahova: „Pot avea încredere că nu vom declara niciodată apa potabilă până când ultimele analize nu confirmă, fără echivoc, siguranța ei. Voi rămâne ferm și nu voi permite niciun fel de rabat de la norme sau de la calitate. Siguranța publică este și rămâne prioritatea mea absolută”.