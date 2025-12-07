Prima pagină » Social » Alexandru Rogobete: Verificările continuă în rețeaua de apă din Prahova

Alexandru Rogobete: Verificările continuă în rețeaua de apă din Prahova

Verificările în rețeaua de apă din Prahova continuă. Apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman, dar se mai fac analize în rețeaua de distribuție, a anunțat duminică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
Alexandru Rogobete: Verificările continuă în rețeaua de apă din Prahova
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 17:48, Social

Potrivit ministrului, Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele arată că apa tratată în stație este potabilă.

Au fost vizați parametri microbiologici obligatorii: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens.

Conform legii, apa este declarată potabilă doar dacă toți indicatorii se încadrează în limitele legale, iar analizele DSP Prahova confirmă că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman.

Alexandru Rogobete anunță că urmează etapa decisivă: analizele din rețeaua de distribuție.

„Rețeaua a trecut prin golire, reumplere, spălare, clorinare și remedierea avariilor, iar verificările se pot valida doar după ciclul complet de 72 de ore de analiză microbiologică”, a scris pe Facebook ministrul Sănătății.

El a transmis un mesaj pentru oamenii din Prahova: „Pot avea încredere că nu vom declara niciodată apa potabilă până când ultimele analize nu confirmă, fără echivoc, siguranța ei. Voi rămâne ferm și nu voi permite niciun fel de rabat de la norme sau de la calitate. Siguranța publică este și rămâne prioritatea mea absolută”.

Recomandarea video

Volumul de masă lemnoasă în România a crescut cu 59 milioane mc/an, conform Inventarului Forestier Naţional III (Fordaq)
G4media
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
Ucrainenii sunt îngroziți de nebunia lui Putin, care trimite fără oprire noi soldați pe front: „Dacă noi avem trei oameni, ei au 30”
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor