Furnizarea apei, întreruptă în Câmpina din cauza lucrărilor. Lucrările sunt estimate să dureze 10 ore

Sâmbătă seară, furnizarea apei în municipiul Câmpina, dar și parțial, în comuna Poiana Câmpina furnizarea apei a fost întreruptă pentru lucrări la rețeaua de distribuție. Apa a fost înreruptă la ora 22:00, iar perioada estimativă de întrerupere este de 10 ore, în funcție de evoluția lucrărilor din teren.
Sursă foto: Facebook / Virgiliu-Daniel Nanu. Fotografie cu scop ilustrativ.
Daiana Rob
07 dec. 2025, 05:00, Social

Anunțul a fost dat, sâmbătă seară, prin intermediul unui comunicat de presă de Hidro Prahova.

„Ca urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei. Totodată, în conformitate cu recomandările primite de la Direcției de Sănătate Publică Prahova la reluarea furnizării de noaptea trecuta, este obligatorie efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare cu apă”, arată sursa citată.

Potrivit sursei citate, lucrările vizează: remedierea avariilor apărute în urma reluării furnizării, schimbarea de urgență a unor vane, dar și spălarea și purjarea rețelei de alimentare cu apă.

„Menționăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populației în conformitate cu adresa transmisă de DSP Prahova, din Stația de Tratare a Apei Voila. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele Hidro Prahova S.A. sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară. Toate celelalte localități rămân într-un program normal de livrare a apei, cu interdicția de utilizare pentru consum uman, conform dispozițiilor și recomandărilor transmise de DSP Prahova”, se arată în comunicatul publicat.

Apa a fost reintrodusă pe conducte pentru ca DSP să poată face teste bacteriologice. Apa care momentan circulă în rețea nu este apă menajeră. Nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.

„Faptul că am reușit să introducem apa mai repede nu schimbă regulile: până la confirmările DSP, apa rămâne sub restricții, cu interdicție de consum”, a declarat sâmbătă președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu.

