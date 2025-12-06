Prima pagină » Social » Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii

Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii

Deși alimentarea cu apă a început progresiv încă de vineri seara, în unele localități din județ apa nu a ajuns, iar în altele au fost înregistrate avarii la nivelul rețelei.
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Foto: Facebook/Virgiliu-Daniel Nanu
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 14:06, Social

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a fost sâmbătă dimineața în Câmpina și Breaza pentru monitorizarea evoluției situației după repornirea sistemului de alimentare cu apă.

Conform acestuia, la aproximativ 12 ore de la introducerea apei în sistem, rețeaua se stabilizează, iar apa ajunge treptat la tot mai multe locuințe.

Până în prezent locuitorii din Câmpina, Breaza, Băicoi, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești și Vărbilău au deja apă, susține Virgiliu-Daniel Nanu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El arată că în comunele Adunați și Aluniș alimentarea nu a ajuns încă, dar va intra în următoarele ore.

De asemenea, spune el, în Câmpina și Bobolia (Poiana Câmpina) au apărut câteva avarii, „normale într-un sistem care se reumple după zile de oprire, iar echipele lucrează deja la remediere”.

Apă cu utilizare restricționată

Președintele CJ Pravova reamitește că apa care circulă în rețea este cu utilizare restricționată.

„Nu este apă menajeră, iar ideea că s-ar fi introdus așa ceva în conducte este falsă. Nu există tehnic posibilitatea de a introduce apă menajeră în sistemul de distribuție și nu s-a făcut acest lucru. Este un proces normal. Pentru ca DSP să poată face testele bacteriologice, apa trebuie să fie prezentă în rețea. Testele nu puteau fi realizate înainte de repornire. Faptul că am reușit să introducem apa mai repede nu schimbă regulile: până la confirmările DSP, apa rămâne sub restricții, cu interdicție de consum”, adaugă șeful CJ Prahova.

Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile a fost reluată de vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.

