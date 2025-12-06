Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi în creșe

Ministerul transmite că, în ședința de vineri, Guvernul a adoptat Memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

„Faptul că, încă în condiții de criză fiscal-bugetară, Guvernul României a deblocat aceste posturi, este un lucru care mă bucură”, a spus ministrul Educației, Daniel David.

Conform acestuia, un demers similar a fost făcut în luna august, când s-au mai aprobat 422 de posturi.

Daniel David spune că aceste demersuri confirmă viziunea lui „că, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educația trebuie să intre în faza de stabilizare și dezvoltare”.