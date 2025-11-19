Ce pregătește Ministerul Educației: evaluări fără modele la clasele II, IV și VI și reguli noi pentru concursurile de directori și inspectorate. Titularizarea rămâne fără scurtături

În întâlnirea sa săptămânală online cu cadrele didactice, părinții și ceilalți utilizatori interesați, ministrul Educației, Daniel David, a anunțat miercuri că evaluările pentru clasele II, IV și VI nu vor avea modele de subiecte.

Profesorii vor primi doar exemple orientative, ce urmează să fie publicate la începutul anului viitor. „Nu vom publica modele. Vor fi exemple pe care le vom prezenta în ianuarie sau februarie”, a explicat ministrul.

Fără schimbări la programele de titularizare, spune ministrul Educației

Referitor la examenul de titularizare și programa aferentă, Daniel David a clarificat că nu vor exista modificări ale programelor pentru titularizare și definitivat. „Programele nu se modifică față de ce am avut până acum. Nu vor fi programe noi. Dacă apare ceva nou, o să fiți anunțați”, a explicat ministrul. El a precizat că echipa sa tehnică nu preconizează schimbări pentru sesiunea următoare.

Situația profesorilor aflați pe posturi de viabilitate rămâne neschimbată. Mulți au sperat într-o trecere automată la statutul de titular, însă ministrul a explicat că legislația nu permite acest lucru. „Nu putem face un simplu transfer din componenta de viabilitate pe titularizare, că nu ne lasă legislația”, a spus Daniel David.

El a reamintit singura opțiune prevăzută de lege: „Dacă la titularizare obțineți peste 7, postul devine post de titular. Dacă este sub 7, dar mai mare de 5, rămâneți în situația actuală”.

Reguli noi pentru concursurile șefilor din educație

Întrebat despre noile concursuri pentru directori și despre reorganizarea inspectoratelor școlare, ministrul a spus că lucrurile avansează, dar cu prudență: Deocamdată încă avem discuții cu directorii și cu inspectoratele, pentru a pregăti cât mai bine metodologia”.

Cele două metodologii sunt, de altfel, jaloane în PNRR, ceea ce le face obligatorii. „Probabil că tot la începutul anului viitor le vom pune în transparență și chiar în dezbatere”, a explicat dăugat el, promițând o consultare extinsă, nu doar una formală.

„Solicitați resurse pentru clasele cu CES”

Cât privește elevii cu cerințe educaționale speciale, ministrul le-a transmis profesorilor care lucrează cu aceștia să ceară sprijinul necesar și să semnaleze lipsa resurselor: „Vă încurajez să solicitați resurse acolo unde aveți nevoie, inclusiv în ceea ce privește limitele de copii la nivelul clasei”, a spus Daniel David. El a precizat că ministerul pregătește o strategie dedicată educației incluzive, care va fi prezentată în curând.