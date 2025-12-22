Anunț al Ministerului Educației: Norma didactică de predare nu crește în 2026 / Daniel David: Uneori mă gândesc că cineva încearcă intenționat să vină cu astfel de povești

Invitat duminică, 21 decembrie, la TVR Info, Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că norma didactică de predare nu va crește în anul 2026.

Ministrul a reacționat la informațiile apărute în spațiul public referitor la această veste. Daniel David a mai spus că nu există un astfel de plan la nivel guvernamental.

El a spus că zvonurile apărute l-au determinat să ia atitudine pentru a explica care este, de fapt, situația. În cadrul emisiunii InfoEdu de la TVR Info, ministrul a spus că situația a scăpat de sub control.

„Am fost forțat ca ministru să dau o dezmințire, un comunicat, să spun că nu se pune problema”, a spus Daniel David.

Întrebat dacă norma didactică va crește în 2026, Ministrul Educației, Daniel David a spus că acest lucru nu se va întâmpla.

„Nu crește. Am mai văzut teorii conspiraționiste, apropo de ce discutam, parcă cineva încearcă să destabilizeze o țară, destabilizând, de multe ori, cel mai mare sistem bugetar. Și o poți face. Nu uitați că sistemul nostru, dacă luăm sistemul educațional și iau și cercetarea, este un sistem bugetar foarte mare. Și, uneori, mă gândesc că cineva încearcă intenționat să vină cu astfel de povești, adică am auzit discuții că cineva intenționează să crească norma nu la 22 de ore, asta a fost cândva, ci la 24 de ore. Am fost forțat ca ministru să dau o dezmințire, un comunicat, să spun că nu se pune problema. Deci, este o narațiune care vine, poate, din naivitate, poate, din teamă sau, uneori, poate pe o linie de ticăloșie.”, a spus acesta.

Ministerul Educației a făcut aceeași afirmație și pe 10 decembrie.

Instituția a anunțat oficial că nu există „nicio discuție” despre o nouă majorare a normei didactice și nici despre alte măsuri fiscal-bugetare în învățământul preuniversitar.

Reprezentanții ministerului au numit drept „informații eronate” mesajele apărute constant în spațiul public.

Anterior, pe 26 noiembrie, Daniel David a declarat că nu se află pe agenda publică nicio nouă creștere a normei didactice. El a spus că a primit o întrebare care „l-a surprins” și a declarat că „mărirea s-a făcut”, iar sistemul are nevoie acum de stabilitate.

Declarațiile au apărut după ce liderul FSE Spiru Haret, Marius Nistor, a susținut public că „în cercurile politice se vorbește” despre o posibilă creștere a normei de predare la 24 de ore.

În același context, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există intenția de a adopta noi măsuri care să ducă la alte reduceri în învățământul preuniversitar.

Acesta a precizat că norma didactică rămâne la 20 de ore pe săptămână și că nu sunt luate în considerare alte măsuri de austeritate pentru anul următor.

Creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână se aplică deja din anul școlar 2025-2026 și este valabilă până la începutul anului școlar 2029-2030. Universitățile nu au avut obligația de a majora norma profesorilor.