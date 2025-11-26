Daniel David, întâlnire la Casa Albă alături de Consilierul pentru știință al președintelui Donald Trump

Anunțul miercuri de Ministerul Educației, prin intermediul comunicatului de presă publicat.

În cadrul întâlnirii alături de Consilierul pentru Știință al Președintelui SUA, ministrul Daniel David a prezentat noua reformă de reorganizare a sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare, iar oficialul american a exprimat disponibilitatea de a sprijini cu experți.

„Mă bucur că de data aceasta am reușit să ne coordonăm și să mă întâlnesc cu Excelența Sa Michael Kratsios, care are un cuvânt major de spus în politica SUA în domeniul științei și tehnologiei. Am discutat despre sistemele de organizare a științei în România și SUA, prezentând noua reformă de reorganizare a sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare (m-a bucurat disponibilitatea părții americane de a ne sprijini cu experți), accentuând avantajele competitive ale României în zona ELI-NP («Laserul de la Măgurele») și Danubius-ERIC, cu potențial interes pentru SUA, respectiv colaborările formale care există deja între minister și National Science Foundation, pe care le dorim extinse”, a declarat ministrul Daniel David.

Ministrul spune că România își dorește o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani, dar și cu industria SUA.

„Am punctat apoi noile infrastructuri de cercetare, în cadrul cărora dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană: Inteligența artificială, Energie (mai ales bazată pe hidrogen și energia nucleară), Semiconductori și altele importante pentru țară. De asemenea, am discutat despre rolul cercetării în sistemul de apărare, luând în calcul diverse provocări internaționale. Nu în ultimul rând, am analizat rolul științei în societatea modernă și modul în care putem face față pseudoștiinței”, a declarat ministrul Daniel David.

Alături de ministrul Daniel David, din delegația României în SUA au făcut parte și Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasadorul României în SUA, Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, precum și membri ai Ambasadei României în SUA, în timp ce din partea americană au participat și alți experți guvernamentali din cadrul Oficiului Casei Albe pentru Politica Științei și Tehnologiei.