Daniel David: Bătălia trebuie să fie pentru salariul de start, care să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, nu pentru sporuri

„Dacă nu gândim alte sporuri de stres și așa mai departe, vă dați seama că în această perioadă încă suntem în criză fiscal-bugetară. Nu putem să gândim sporuri și să adăugăm alte venituri. Eu încerc să apăr salariile și pozițiile pe care le avem, contractele de muncă valabile. Dar cred că și pentru viitor bătălia noastră trebuie să fie alta”, a spus ministrul.

El a explicat că discuțiile despre legea salarizării unitare vor trebui să vizeze salariul de start.

„Bătălia trebuie să fie pentru salariul, în primul rând, salariul de start, care trebuie să fie zona salariului mediu pe economie, de unde după aceea să apară pentru debutant în preuniversitar și asistent în superior, de unde după aceea să fie dezvoltări naturale. Acolo trebuie să fie acțiunea noastră principală. Cu sporurile, vedeți, acum se dau, după aceea, în situații de criză, se iau foarte ușor. Cu salariul este mai complicat. Bătălia trebuie să fie pentru salariu”.

Olimpiadele școlare trebuie regândite

Referindu-se la olimpiadele școlare, ministrul a subliniat că acestea rămân importante, dar necesită o reașezare. „Eu cred că sunt importante olimpiadele, doar că ați văzut, când trebuie să le apăr, le apăr, când trebuie să le regândim, le regândim. Sunt pentru olimpiade, doar că trebuie bine gândite, bine finanțate, dimensionate în funcție de disciplinele pe care le avem, fără să schimbăm esența a ceea ce înseamnă olimpiade”.

Daniel David a vorbit și despre programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”. „Rămân, hai să le facem bine. Am dat instrucțiuni în acest sens. Vă rog să le implementați în această logică. Copiii nu o să simtă că se rupe ceva în procesul educațional. Dimpotrivă, va fi o continuitate și va fi un lucru bun. Vor face școala cu adevărat altfel și vor intra în logica faptului că educația pentru sustenabilitate este foarte importantă pentru viitorul tuturor”, a transmis ministrul.