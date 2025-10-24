Ucraina cere aliaților arme cu rază lungă de acțiune pentru a pune presiune pe Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat vineri aliaților din cadrul „Coaliției celor dornici” să sporească capacitățile Ucrainei în materie de arme cu rază lungă de acțiune, pentru a crește presiunea asupra Rusiei în vederea negocierilor privind războiul.

„De îndată ce Putin a simțit presiunea și posibilitatea ca Ucraina să primească rachete Tomahawk, a declarat imediat disponibilitatea de a relua discuțiile”, a declarat Zelenski, într-o întâlnire la Londra, găzduită de premierul britanic Keir Starmer, potrivit Reuters.

Ucraina folosește deja arme proprii pentru a lovi facilități energetice și militare adânc în teritoriul rus.

Zelenski a solicitat rachete Tomahawk din Statele Unite ale Americii pentru a-și extinde capacitatea de reacție, dar până în prezent nu le-a obținut.