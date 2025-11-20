Camionul care transporta arme de foc și lansatoare de rachete, descoperit la Albița în urma unei suspiciuni a vameșului moldovean

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat joi că „în cadrul controlului coordonat de la frontiera moldo-română, suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova, care a informat colegii din cadrul autorității vamale române.”

În baza acestor indicii, de comun acord, a fost dispusă efectuarea scanării mijlocului de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, operațiune realizată de către partea română, conform procedurilor stabilite, au mai transmis moldovenii.

Ca urmare a celor constatate, în Republica Moldova a fost inițiată urmărirea penală, iar cazul este investigat de către autoritățile competente din domeniul securității.

„Serviciul Vamal acordă întregul suport organelor de anchetă și menține o comunicare permanentă cu autoritățile române implicate. Având în vedere caracterul investigațiilor aflate în desfășurare, nu pot fi oferite detalii suplimentare la această etapă, pentru a nu afecta acțiunile procesuale și măsurile specifice de securitate națională. Vom reveni cu informații atunci când evoluția anchetei va permite”, au precizat reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Surse apropiate anchetei au anunțat că șoferul care încerca să introducă în România arme și lansatoare de rachete este cetățean moldovean. Ancheta va stabili care erau destinația și beneficiarii armelor.