Traficul la frontiere a crescut înainte de sărbătorile pe rit vechi

Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai ridicate fluxuri de trafic au fost înregistrate la frontiera de est, cel mai ridicat fiind în vama Albița, dar, în anumite intervale, au fost înregistrate valori crescute și la frontierele externe, inclusiv la granița cu Serbia și Ucraina.

„În primele zile ale anului 2026, traficul înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a fost cu aproximativ 50% mai mare față de o zi obișnuită, menținându-se însă la niveluri comparabile cu cele din perioada similară a anului trecut. În ultimele 48 de ore, pe sensul de intrare în România, au fost înregistrate aproximativ 15.000 de treceri de persoane și peste 4.500 de mijloace de transport”, se arată în informarea publicată de Poliția de Frontieră.

Potrivit autorităților, persoanele care petrec sărbătorile pe rit vechi se întorc în țară. De asemenea, studenții revin în centrele universitare, dar și cetățenii cetățenii Republicii Moldova călătoresc în statele din Uniunea Europeană, iar acești factori sunt cei care determină creșterea volumului de trafic și la frontiere.

Pentru a gestiona situația la frontiere, autoritățile au luat măsuri pentru a utiliza la capacitate maximă infrastructura de trecere a frontierelor, au deschis toate arterele de control și au deschis și unele artere de control pe sens opus.

Poliția de Frontieră recomandă participanților celor care trac vama să acceseze aplicația on-line, Media timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei deschise traficului internaţional” la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ , unde pot vedea, în timp real, traficul la punctele de trecere a frontierelor, dar și timpii de așteptare.