Prima pagină » Social » Cercetări în rem în cazul camionului cu armament depistat la Vama Albița. Ce destinație avea transportul

Cercetări în rem în cazul camionului cu armament depistat la Vama Albița. Ce destinație avea transportul

Polițiștii și procurorii au anunțat deschiderea unui dosar penal în care se fac cercetări în rem în cazul camionului încărcat cu armament depistat la Vama Albița.
Cercetări în rem în cazul camionului cu armament depistat la Vama Albița. Ce destinație avea transportul
Cosmin Pirv
20 nov. 2025, 14:56, Social

DIICOT anunță că la Serviciul Teritorial Iași a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.

Cercetările au început după ce, la intrarea în România prin Vama Albița, a fost depistat un camion, aparținând unei firme de transport din Republica Moldova, încărcat cu elemente de armament, având ca destinatar, conform documentelor, un beneficiar din Israel.

Cercetările sunt făcute de DIICOT împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Camionul care transporta arme de foc și lansatoare de rachete a fost descoperit în urma unei suspiciuni a vameșului moldovean. Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi la punctul de trecere Leușeni–Albița dintre Republica Moldova și România.

Și în Republica Moldova a fost inițiată urmărirea penală, iar cazul este investigat de către autoritățile competente din domeniul securității.