Atenție, profesori: din 12 ianuarie începe strângerea cererilor pentru continuarea activității până la 65 de ani

Din 12 ianuarie, școlile vor începe să alcătuiască listele cu profesoarele care doresc să-și continue activitatea ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, deși ar avea posibilitatea să se pensioneze, potrivit edupedu.ro.

De asemenea, se vor întocmi liste cu personalul didactic care va împlini vârsta de 65 de ani până la 1 septembrie 2026, în conformitate cu metodologia-cadru de mobilitate pentru anul 2026 – 2027.

Listele se realizează în funcție de cererile depuse la secretariatele școlilor.

Potrivit metologiei-cadru privind mobilitatea profesorilor pentru anul școlar 2025 – 2026, condițiile legale de pensionare, după limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2026 sunt: 62 de ani și 7 luni pentru femei (33 de ani și 6 luni – stagiu complet) sau 15 ani pentru stagiul minim de cotizare.

Profesorul are dreptul să-și continue activitatea, dacă dorește

Potrivit Capitolului XVII privind pensionarea personalului didactic din învățământul preuniversitar din documentul menționat, personalul preuniversitar are libertatea de a opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă, până la împlinirea vârstei standard de pensionare, astfel:

„(2) Cu cel puțin 30 de zile calendaristice, anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul din învățământul preuniversitar poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbați, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

Profesorul care decide să continuă beneficiază în continuare de toate drepturile

(3) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (2) se face în scris, prin cerere adresată consiliului de administrație al unității de învățământ și depusă la secretariatul acesteia. Consiliul de administrație al unității de învățământ constată exercitarea dreptului prevăzut la alin. (2) în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, prin decizie care se comunică cadrului didactic în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.

(4) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în condițiile alin. (2), beneficiază de toate drepturile personalului didactic.

Vârsta standard pentru pensia anticipată

(5) Personalului didactic titular care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în condițiile alin. (2), i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (11)-(13).

(6) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului școlar în care împlinește vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situația pensiei anticipate și anticipate parțial, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.

(7) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condițiile alin. (6), contractul individual de muncă încetează de drept la data încheierii anului școlar în care solicită pensionarea.

În ce condiții se poate cere pensionarea în timpul anului școlar

(8) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se poate face, la cerere, și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al DJIP/DMBIP.

Cererea se soluționează în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la secretariatul unității de învățământ, respectiv al DJIP/DMBIP, prin decizie, care se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Decizia poate fi contestată, în condițiile legii.

(9) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare”.