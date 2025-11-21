Șoferul camionului încărcat cu arme a fost reținut. Ce arsenal transporta

Procurorii au dispus vineri reținerea unui cetățean moldovean de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Potrivit DIICOT, acesta a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

În noaptea de miercuri spre joi, la Vama Albița, inculpatul a fost depistat conducând un camion în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

În documentele care însoțeau transportul s-au făcut mențiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deșeuri metalice. De asemenea, armamentul era ambalat în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn.

Procurorii vor sesiza judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.