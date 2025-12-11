Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie respinge afirmațiile lui Javier Milei privind exporturile de arme

Marea Britanie respinge afirmațiile lui Javier Milei privind exporturile de arme

Guvernul britanic a negat afirmațiile lui Javier Milei privind desfășurarea negocierilor pentru ridicarea exporturilor de arme în Argentina.
Marea Britanie respinge afirmațiile lui Javier Milei privind exporturile de arme
Daiana Rob
11 dec. 2025, 11:27, Știri externe

Guvernul britanic a negat afirmațiile președintelui Argentinei potrivit cărora cele două țări poartă discuții privind ridicarea interdicției exportului de arme, aflată în vigoare de la Războiul din Insulele Falkland, desfășurat în 1982 între Argentina și Marea Britanie.

După ce președintele argentinian Javier Milei a declarat pentru The Daily Telegraph erau în curs de desfășurare pentru ridicarea interdicției de export a armelor, un purtător de cuvânt al Guvernului britanic a precizat că „nu au loc discuții specifice”, potrivit Sky News. 

O politică a guvernului britanic, veche de mai bine de 40 de ani, nu permite exportul armelor cu piese britanice în Argentina, dacă se consideră că ele „îmbunătățesc capacitatea militară” a țării.

„Nu există puteri ale lumii fără capacitate militară”, a declarat Milei pentru The Telegraph. „Nu există nicio țară care se bazează pe contextul internațional, dacă nu-și poate apăra propriile granițe”, a adăugat președintele argentinian.

Oficialul argentinian a precizat că își dorește ca insulele Falkland să fie date Argentinei prin mijloace diplomatice, după ce, anterior, a precizat că nu va renunța la revendicarea suveranității asupra insulelor, dar nici nu va căuta să pornească un conflict cu Marea Britanie.

 

