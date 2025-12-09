Furtuna Bram paralizează Marea Britanie: Poduri închise, zboruri anulate, mii de case fără curent

O furtună puternică s-a abătut marți asupra Regatului Unit și Irlandei, provocând un adevărat dezastru logistic. Mai multe poduri au fost închise temporar, iar traficul rutier este blocat din cauza rafalelor extreme. Numeroase linii feroviare au fost suspendate. Zeci de zboruri și mai multe servicii de feribot au fost anulate, iar mii de gospodării au rămas în beznă.

Podul Severn, închis din cauza rafalelor periculoase

Podul M48 Severn, care leagă Anglia de Țara Galilor, a fost închis complet în ambele sensuri. „Când ne așteptăm la rafale de peste 40 de noduri, închidem podul până când viteza vântului scade”, a transmis Agenția Națională pentru Autostrăzi, citată de The Telegraph.

Traficul a fost deviat pe podul Prince of Wales, cel mai nou pod ce traversează estuarul Severn și asigură una dintre principalele legături între Anglia și Țara Galilor. Acesta funcționează însă doar cu o bandă pe sens din cauza reparațiilor. Prince of Wales Bridge este conceput mai rezistent la rafale. Are bariere care amortizează efectele vântului și reduce riscurile, astfel încât poate rămâne deschis cât Severn este închis.

Trenurile, suspendate sau blocate de inundații

Inundațiile au dus la închiderea completă a liniei feroviare dintre Par și Newquay, în regiunea turistică Cornwall, din sud-vestul Angliei. A fost suspendată și legătura dintre Swindon și Bristol Parkway, o rută importantă care face conexiunea între vestul Angliei și Londra.

În Scoția, rutele feroviare dintre Fort William și Mallaig – ce străbat Ținuturile de Sus – au fost suspendate, la fel ca și legătura dintre Dingwall și Kyle of Lochalsh, care asigură accesul spre vestul nordic al Scoției și spre Insula Skye. Iar în Cardiff, ploile torențiale au redus traficul feroviar până marți după-amiază. Restricțiile de viteză vor continua cel puțin până miercuri dimineață, au transmis operatorii căilor ferate din Scoția.

Zboruri anulate în serie

Pe aeroporturile din Manchester și Dublin, zeci de zboruri au fost anulate din cauza vântului puternic. „Perturbările vor continua, vântul se intensifică”, au avertizat oficialii aeroportului din Dublin. La Manchester, cele mai afectate de furtună sunt cursele operate de compania aeriană irlandeză Aer Lingus, în special zborurile către Dublin și capitala Irlandei de Nord.

Nici transportul naval nu a fost cruțat de furtună. În Scoția, toate cele 30 de rute operate de compania Caledonian MacBrayne, care asigură legături cu insulele de pe coasta de vest, au fost anulate sau puternic afectate. Legăturile pe mare dintre Țara Galilor și Irlanda au fost, de asemenea, suspendate din cauza vântului extrem.

Mii de locuințe fără electricitate

Peste 3.000 de gospodării din sud-vestul Angliei și din Țara Galilor au rămas fără curent din cauza rafalelor violente și a copacilor doborâți peste liniile electrice. În unele zone, oamenii au petrecut ore în șir în întuneric, adăpostiți de furtună. Autoritățile au anunțat că ar putea exista și alte întreruperi pe parcursul furtunii.

„Inginerii monitorizează rețeaua și sunt pregătiți să restabilească alimentarea rapid”, a transmis operatorul energetic National Grid. El a menționat că echipele lucrează pe teren în condiții dificile pentru a reporni furnizarea de electricitate acolo unde este posibil.

Ploi record în Regatul Unit

Serviciul Meteorologic al Regatului Unit, Met Office, a avertizat că în nord-vestul Scoției se vor înregistra rafale care pot atinge până la 145 km/h. Zonele Highland, precum și unele insule din larg, continuă să se afle sub alertă portocalie de vreme severă.

În Anglia și Țara Galilor, ploile torențiale ar putea aduce în doar 24 de ore cantități de precipitații apropiate de 10 litri pe metru pătrat. Acumularea rapidă de apă crește drastic riscul de inundații și alunecări de teren.

Trafic la limita riscului

Poliția din sud-vestul Angliei a cerut populației să nu călătorească decât dacă este absolut necesar. Șoferilor li se recomandat să reducă viteza și să păstreze distanță suplimentară între vehicule, în condițiile în care vizibilitatea este scăzută, iar vântul poate destabiliza mașinile.

„Furtunile pot fi spectaculoase, dar nu le subestimați puterea. Priviți valurile de la o distanță sigură. Prea aproape și riști să fii luat de ape”, au transmis autoritățile locale din Fingal, Irlanda. Populația a fost avertizată să evite zonele de coastă în timpul furtunii.

Bram este considerată una dintre cele mai puternice furtuni ale iernii din Regatul Unit, iar autoritățile spun că vârful său este departe de a se fi încheiat.