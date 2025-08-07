Turbulențele se intensifică. Cele mai turbulente rute aeriene ale planetei

Turbulențe moderate până la extreme se produc de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea se simt asemenea unor zguduituri, dar în cazuri severe pot provoca daune structurale avionului, pierderea temporară a controlului și leziuni.

Turbulențele au provocat peste 200 de leziuni grave numai în SUA între 2009 și 2024, potrivit datelor Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA.

Vestea bună este că decesele sunt foarte rare, iar purtarea centurii de siguranță previne aproape întotdeauna rănile grave. Vestea proastă: turbulențele par să fie în creștere, în special pe unele dintre cele mai aglomerate rute, și se preconizează că situația se va agrava odată cu încălzirea planetei, potrivit CNN.

Unde se pot aștepta pasagerii la cele mai turbulente călătorii

Site-ul web de prognozare a turbulențelor Turbli a analizat peste 10.000 de traiectorii de zbor, utilizând date din surse precum Administrația Națională Oceanică și Atmosferică și Oficiul Meteorologic din Marea Britanie, pentru a clasifica cele mai turbulente rute ale planetei.

Scopul este „de a arăta oamenilor că, chiar dacă turbulențele sunt haotice, ele urmează anumite tipare”, a declarat Ignacio Gallego Marcos, fondatorul Turbli și expert în dinamica fluidelor computațională.

Ruta de 120 de mile dintre Mendoza, în Argentina, și Santiago, în Chile, oferă priveliști uluitoare asupra vârfurilor înalte, uneori acoperite de zăpadă, ale munților Anzi. Este, de asemenea, cea mai turbulentă rută din lume, potrivit datelor Turbli.

Lanțurile muntoase sunt obstacole mari, imobile, care modifică fluxul de aer. Ele pot crea valuri de aer capabile să parcurgă sute de mile. Când aceste valuri se sparg, provoacă o mulțime de turbulențe, la fel ca valurile oceanului care se sparg în spumă albă, a spus Gallego Marcos.

Munții provoacă cele mai multe turbulențe

Majoritatea celor mai turbulente 10 rute din lume implică munți, inclusiv Anzii, cel mai lung lanț muntos terestru de pe Pământ, și Himalaya.

În Statele Unite, rutele cele mai turbulente sunt dominate de zborurile care traversează Munții Stâncoși către și dinspre Denver și Salt Lake City. Aceeași situație se regăsește și în Europa, unde multe dintre cele mai turbulente rute se află deasupra Alpilor, pe măsură ce avioanele zboară între Franța, Italia și Elveția, potrivit Turbli.

Piloții sunt foarte conștienți de necesitatea de a fi extrem de atenți în zona munților, dar turbulențele pe care le provoacă nu sunt întotdeauna previzibile. Acestea „pot fi cauzate de caracteristici la scară foarte mică ale muntelui”, care nu sunt întotdeauna surprinse în prognoze, a spus Gallego Marcos.

Munții sunt întotdeauna acolo, dar o altă formă de turbulență poate apărea aparent din senin, fără indicii vizuale evidente care să avertizeze piloții.

Se numește turbulență în aer limpede și este cel mai adesea folosită pentru a descrie turbulența din apropierea curenților jet, râuri ondulate de aer care se mișcă rapid în atmosfera înaltă, unde zboară avioanele. Este cauzată de „forfecarea vântului”, o schimbare rapidă a vitezei sau direcției vântului odată cu altitudinea.

Acest tip de turbulență este „periculos deoarece este greu de detectat și de prevăzut”, a spus Piers Buchanan, manager de știință pentru aplicații aviatice la Oficiul Meteorologic din Marea Britanie.

Cea mai turbulentă rută dintre orașele japoneze

Ruta de 320 de mile dintre orașele japoneze Natori și Tokoname este una dintre cele mai turbulente din Asia din cauza acestui fenomen, a spus Gallego Marcos.

Japonia are un „jet stream deosebit de puternic”, a spus el, așa cum au descoperit americanii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când bombele pe care le-au aruncat asupra Japoniei au fost deviate de la țintă de vânturile puternice.

Puterea jet stream-ului este determinată de diferența de temperatură. În Japonia, aerul rece din Siberia întâlnește aerul cald din curenții Oceanului Pacific, alimentând un jet stream foarte puternic și relativ stabil pe tot parcursul anului.

Fenomen similar

Un fenomen similar se produce și pe coasta de est a Statelor Unite, unde aerul cald din Golful Mexic se întâlnește cu aerul rece din Canada. „Coridorul Atlanticului de Nord, în special între America de Nord și Europa, este locul în care curenții jet sunt cei mai puternici”, a declarat Buchanan pentru CNN.

Conform unor cercetări recente, pe măsură ce planeta se încălzește, turbulențele în aerul limpede se intensifică.

Schimbările climatice cresc diferențele de temperatură în atmosfera superioară, ceea ce face ca viteza vântului să fie mai volatilă și duce la mai multe turbulențe în aerul limpede pe unde zboară avioanele.

Turbulențele severe în aerul limpede deasupra Atlanticului de Nord, una dintre cele mai aglomerate rute de zbor ale planetei, au fost cu 55% mai frecvente în 2020 decât în 1979, potrivit unui studiu din 2023, care a constatat, de asemenea, o creștere de 41% în SUA continentală.

Situația se va înrăutăți

Conform unui studiu din 2017, se preconizează că frecvența turbulențelor suficient de puternice pentru a provoca leziuni se va dubla sau chiar tripla la nivel global până la sfârșitul secolului.

Furtunile și norii cumulus înalți sunt o altă sursă importantă de turbulențe, care sunt deosebit de pronunțate în apropierea ecuatorului. „Acestea sunt provocate de mișcări verticale puternice ale aerului și pot fi bruște și severe”, a spus Buchanan.

Acest tip de turbulență nu apare în clasamentul Turbli, deoarece piloții tind să o evite. Avioanele scanează constant furtunile folosind radarul de la bord și echipamente terestre. „Pilotul va zbura în zig-zag în jurul norilor de furtună”, a spus Gallego Marcos.

Cu toate acestea, există în continuare pericole. Prognozele nu sunt întotdeauna suficient de precise pentru a detecta turbulențele furtunilor, iar furtunile pot genera și explozii care nu pot fi prevăzute sau detectate de radar, a spus Gallego Marcos.

Mai multe furtuni în același timp

Un pericol deosebit apare atunci când se formează mai multe furtuni în același timp și piloții riscă să fie prinși între nori uriași de furtună. Experții în aviație cred că acest lucru s-ar fi putut întâmpla în cazul zborului Londra-Singapore de anul trecut, când a întâlnit furtuni deasupra Myanmarului.

Oamenii de știință studiază dacă schimbările climatice pot contribui la intensificarea acestui tip de turbulențe, întrucât o atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate, ceea ce alimentează furtuni mai intense.

Relația dintre schimbările climatice preconizate și turbulențe „este un domeniu de cercetare foarte activ”, a declarat Robert Sharman, cercetător emerit senior la Centrul Național de Cercetări Atmosferice. Este dificil să se obțină date concrete, a declarat el pentru CNN.

Experții subliniază că zborul cu avionul rămâne cea mai sigură formă de transport. Avioanele sunt proiectate special pentru a rezista chiar și la turbulențe severe, iar fixarea centurii de siguranță este cea mai sigură modalitate de a evita rănile, a declarat Gallego Marcos.

Înțelegerea noastră asupra fenomenului se îmbunătățește, de asemenea. Acum putem prevedea cu precizie aproximativ 75% din turbulențe, a declarat Joana Medeiros, cercetătoare în meteorologie la Universitatea din Reading.

Ceea ce pare clar este că, pe măsură ce încălzirea globală provocată de om declanșează schimbări invizibile în atmosfera noastră, iar industria aviației, un poluator climatic în sine, continuă să fie în plină expansiune, unele dintre cele mai aglomerate rute ale planetei vor deveni mult mai turbulente.