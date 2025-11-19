Șeful unei mari companii aviatice din Europa le cere liderilor europeni să achiziționeze arme nucleare tactice

Președintele companiei Airbus, Rene Obermann, le-a cerut liderilor țărilor europene să achiziționeze arme nucleare tactice ca răspuns la amenințarea reprezentată de rachetele rusești Iskander desfășurate la Kaliningrad, potrivit Reuters. Rachetele rusești pot transporta focoase nucleare.

„Călcâiul nostru lui Ahile pare a fi amenințarea din Rusia destul de fățișă: este vorba de peste 500 de focoase nucleare tactice pe rachete Iskander 26 staționate chiar în fața ușii noastre din Kaliningrad, pe lângă cele recent staționate în Belarus”, a declarat Obermann, miercuri, la Conferința de Securitate de la Berlin.

El a propus un proiect în etape privitor la achiziționarea de rachete nucleare tactice.

„Germania, Franța, Marea Britanie și alte state membre europene dispuse ar trebui să convină asupra unui program comun și etapizat de descurajare nucleară, inclusiv în mare măsură la nivel tactic. Cred că acesta ar fi un semn masiv de descurajare”, a precizat Rene Obermann.

Rusia este considerată principala putere nucleară a Europei. Franța și Marea Britanie au și ele sute de focoase nucleare. Alte țări membre NATO din Europa, precum Turcia, Țările de Jos, Italia, Germania și Belgia au pe teritoriul lor arme nucleare americane. Așa numita umbrelă nucleară americană are rolul de a proteja toate țările NATO de pe continentul european.