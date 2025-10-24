Verdict în cazul care a cutremurat Marea Britanie: migrant cazat de autorități, găsit vinovat de uciderea unei tinere englezoaice

Verdictul a fost pronunțat vineri, când Tribunalul Coroanei din Wolverhampton l-a declarat vinovat pe Deng Chol Majek, originar din Sudan, pentru uciderea brutală a tinerei britanice Rhiannon Skye Whyte, în vârstă de 27 de ani. Crima s-a petrecut în octombrie 2024, într-o gară din Walsall – un oraș aflat lângă Birmingham, în centrul Angliei, după ce bărbatul a urmărit-o de la hotelul în care era cazat și unde victima era angajată.

Comportament agresiv, ignorat de autorități

Potrivit anchetei, relatată de Telegraph, Majek a atacat-o pe tânără într-un acces de furie, înțepând-o de 23 de ori cu o șurubelniță, într-un gest descris de procurori drept „un atac sălbatic și frenetic”.

În timpul procesului, colegii victimei au relatat că migrantul sudanez manifesta un comportament neliniștitor la hotelul Park Inn, unde erau găzduiți mai mulți solicitanți de azil: „Pur și simplu nu-și putea lua ochii de pe niciuna dintre noi”, a declarat în instanță o colegă a tinerei care a murit.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat cum bărbatul se uita fix și intimidant către angajatele hotelului, printre care se afla și cea pe care a ucis-o.

Hotelul „bombă cu ceas”

Foști angajați ai companiei Serco, care administra hotelul, au descris locul ca fiind „o bombă cu ceas”. Chris Durham, responsabil cu cazarea migranților, a declarat că poliția era chemată frecvent la intervenții: „Unii dintre migranți amenințau cu bombe și hărțuiau femeile. Unii le urmăreau până acasă. Era doar o chestiune de timp până se întâmpla ceva grav”.

În camerele hotelului s-au descoperit și arme periculoase, precum cuțite de tip „Zombie” și topoare, însă personalul nu avea voie să intervină direct: „Pentru că dormitoarele sunt considerate locuințele lor, nu puteam intra să confiscăm nimic”, a explicat Durham.

Tragedia putea fi evitată

Familia victimei a acuzat guvernul britanic de neglijență, afirmând că lipsa de măsuri de siguranță a dus la tragedie: „Fiica mea a plecat la muncă și nu s-a mai întors acasă”, a spus mama tinerei.

Verdictul a fost pronunțat la un an de la crimă, iar sentința va fi anunțată la o dată ulterioară. În sistemul juridic britanic, procesul penal are două etape separate: verdictul privind vinovăția este dat de jurați, iar pedeapsa este decisă separat, de judecător, la o audiere ulterioară.