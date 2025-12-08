Un pas înainte: Zi liberă plătită lunar pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Proiectul a trecut de Senat

Proiectul de lege prin care se propune ca salariatele care sunt diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar, de o zi liberă plătită, a fost adoptat de Senat.

Inițiativa a fost adoptată cu 76 de voturi „pentru”, 13 voturi „contra” și 25 de abțineri.

Proiectul a fost inițiat de senatori din grupurile POT, AUR, PSD și neafiliați și propune completarea Art. 152 din Codul Muncii pentru a oferi sprijin real femeilor diagnosticate cu endometrioză.

Ce prevede inițiativa?

Proiectul propune ca salariatele cu diagnostic confirmat de endometrioză să beneficieze, la cerere, de până la o zi liberă plătită în fiecare lună, la recomandarea „medicului specialist obstetrică-ginecologie”.

Potrivit actului normativ, „ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă și se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parțială cheltuielilor aferente din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

„Prin această propunere legislativă, se instituie un drept minim de protecţie: acordarea unor zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical. Măsura nu este un privilegiu, ci o corectare necesară a unei inechităţi sociale. Ea reprezintă recunoaşterea faptului că endometrioza este o boală cronică ce impune adaptarea

condiţiilor de muncă la realităţile medicale”, se arată în expunerea de motive.

Inițiativa vine în contextul în care legislația românească nu oferea un cadru de protecție pentru salariatele care au un diagnostic oficial de endometrioză.

Ce este endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ginecologică gravă, recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) drept o boală cronică. Între 10% și 15% dintre femeile de vârstă fertilă suferă de această afecțiune. Endometrioza se manifestă prin dureri pelvine atroce și oboseală cronică, simptome care duc frecvent la incapacitate temporară de muncă.

Odată adoptat de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul va merge pentru dezbatere și vot final în Camera Deputaților, for decizional.