Victimele violenței domestice cu ordin de protecție ar putea primi terapie psihologică gratuită. Propunere legislativă în Parlament

Femeile supuse violenței domestice care au un ordin de protecție ar putea primi acces gratuit la ședințe de psihologie, pe baza unui proiect introdus marți în Senat de deputata PNL Raluca Turcan și senatoarea PSD Victoria Stoiciu.

Inițiativa include acoperirea integrală a costurilor prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Ziua de marți în care a fost depus proiectul coincide cu evenimentul internațional dedicat eliminării violenței împotriva femeilor.

Documentul completează legea 95 din 2006 din domeniul sănătății.

„Am depus, alături de Victoria Stoiciu, senator PSD, cu susținerea unui număr foarte mare de parlamentari, un proiect de lege care își propune să fie un sprijin real pentru victimele violenței domestice. Prin acest proiect, victimele pentru care s-a emis un ordin de protecție provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate”, a scris Raluca Turcan, marți, pe Facebook.

Deputata a explicat în postarea sa și motivul pentru care consideră necesară schimbarea.

„De ce era nevoie de această lege? Pentru că, în prezent, femeile care trăiesc în teroare – mame, fiice, prietene – primesc sprijin psihologic doar în centre specializate sau sunt ajutate de către organizațiile nonguvernamentale. Prea puține ajung acolo. Prea multe rămân singure. Cu alte cuvinte, extindem accesul la sprijin psihologic pentru toate victimele care au protecție legală”, a mai spus deputata PNL.

Raluca Turcan a spus că acest proiect este vital pentru victimele violenței domestice „pentru că nimeni care nu a trăit violența nu poate înțelege pe deplin ce înseamnă: Femei care adorm cu frica repetării agresiunilor. Femei care își cresc copiii tremurând la fiecare zgomot. Femei care tac, rușinate sau paralizate de teamă. Femei care au nevoie nu doar de protecție fizică, ci și de un drum spre vindecare”.

În cele enumerate astăzi, Turcan a scris și despre schimbările principale pe care le dorește odată cu inițierea proiectului.

„Reduce riscul ca victimele să renunțe la consiliere din cauza costurilor. Oferă intervenții psihologice adaptate, chiar de la momentul emiterii ordinului de protecție. Statul își asumă rolul de a repara, nu doar de a sancționa. Impactul bugetar este mic, dar impactul social este uriaș”, a spus Raluca Turcan.