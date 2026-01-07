Sticlă și metal reciclat: ce obligații noi ar putea avea producătorii de ambalaje

Producătorii de ambalaje pentru băuturi ar putea fi obligați să includă sticlă și metal reciclat în procesul de fabricație, potrivit unei inițiative legislative aflate în Parlament. Măsura are în vedere ambalajele cu o capacitate de până la 3 litri și are ca scop reducerea cantității de deșeuri și a dependenței de materii prime virgine.

Obligații din 2026, prag mai mare din 2030

Potrivit inițiatorilor, România este obligată să aplice legislația europeană în domeniul economiei circulare, în condițiile în care „a plătit către bugetul Uniunii Europene aproximativ un miliard de euro” pentru plastic nereciclat în perioada 2021–2025. Inițiatorii, parlamentari PNL, spun că aceste costuri sunt „rezultatul neîndeplinirii obligațiilor și al ineficienței cadrului legal actual”.

Proiectul stabilește că, începând cu 2026, ambalajele pentru băuturi din sticlă și metal ar urma să conțină cel puțin 25% material reciclat, procent care ar crește la 30% din 2030. Este vorba despre materialul folosit la fabricarea ambalajelor, nu despre reciclarea acestora după consum.

Sancțiuni și stimulente financiare

„Se impune stabilirea în sarcina operatorilor economici a obligației de a folosi material reciclat în conținutul ambalajelor”, arată inițiatorii. Aceștia susțin că responsabilitatea financiară trebuie mutată „de la bugetul de stat către operatorii care introduc pe piață ambalaje”.

Proiectul prevede și mecanisme de raportare, control și sancționare pentru nerespectarea obligațiilor, dar și stimulente financiare pentru producătorii care folosesc procente mai mari de material reciclat. Inițiatorii susțin că măsura va contribui la „creșterea cererii pentru materiale secundare” și va încuraja investițiile în infrastructura de reciclare.

Propunerea legislativă se află în faza de avizare la Senat, urmând ca, ulterior, să intre în dezbatere parlamentară. Dacă vor fi adoptate, noile reguli ar putea schimba semnificativ modul în care sunt produse ambalajele pentru băuturi din România.