Cine sunt retailerii care preiau ambalajele SGR la domiciliu și ce avantaje ai

Prin Sistemul Garanție‑Returnare, consumatorii pot returna ambalaje de băuturi din plastic, sticlă și metal cu volum între 0,1 L și 3 L, care sunt goale, curate și nealterate. Iată la ce retaileri și servicii poți apela pentru predarea ambalajelor SGR la domiciliu:

Sezamo

Sezamo permite returnarea ambalajelor SGR prin curier, în momentul livrării comenzii. Le predai curierului într-un sac sigilat, iar imediat primești credit în aplicația Sezamo pentru fiecare ambalaj returnat. În perioade promoționale, valoarea creditului poate fi chiar 1 leu per ambalaj.

Cum funcționează la Sezamo:

Primești sacii: La prima comandă sau la cerere, primești saci speciali, sigilabili, pentru ambalajele SGR.

Colectezi: Aduni ambalajele goale (peturi, doze) în acești saci, asigurându-te că sunt intacte, fără lichide și cu etichetele vizibile.

Returnezi: La următoarea livrare, echipa Sezamo ridică sacii plini, asigurând o colectare igienică și curată

Avantaje:

Predare comodă la ușă, în timpul livrării

Nu mai este nevoie să mergi la RVM sau în magazin

Primești contravaloarea ambalajelor sub formă de credit pentru cumpărături

Freshful (by eMAG)

Freshful permite clienților să predea ambalajele SGR direct la livrarea cumpărăturilor de la supermarketul online. Sacii speciali pentru colectare pot fi furnizați de retailer, iar valoarea garanției (de obicei 0,50 lei pentru fiecare ambalaj) este returnată sub formă de FreshPoints în contul tău. Aceste puncte pot fi folosite ca reduceri la viitoarele comenzi, ceea ce înseamnă că primești un bonus concret pentru reciclare.

Avantaje:

Recuperezi instant valoarea ambalajelor bonus în platformă

Poți umple sacul acasă fără să mai mergi în magazin

Carrefour prin Bringo

Prin serviciul de livrare Bringo pentru comenzile Carrefour, poți preda ambalajele SGR livratorului la momentul livrării. În aplicație, setezi câte ambalaje ai de returnat (până la 20 pe comandă), le pui într-un sac și le predai curierului. Vei primi garanția sub formă de voucher Carrefour pentru următoarea achiziție.

Avantaje/ dezavantaje:

Predare ușoară fără drumuri separate

Voucher valabil la cumpărături viitoare

Nu poți returna mai mult de 20 de PET-uri

Alternative de reciclare fără stat la coadă

Auchan – colectare „vrac” în magazin

În unele magazine Auchan există un sistem de colectare „vrac” unde poți arunca toate ambalajele odată, fără să le introduci individual în aparat. După ce le pui în zona de colectare, primești 50 de bani per ambalaj ca tichet de cumpărături, fără să stai la coadă.

Avantaje:

Introduci mai multe ambalaje simultan

Nu mai stai la cozile lungi la RVM

Primești garanția imediat

IZI Eco – soluție rapidă din Iași, cu viitoare extindere în București

În Iași a fost lansat IZI Eco, un sistem inovator care permite reciclarea unui sac întreg de ambalaje SGR într-un singur pas, într-un container inteligent. Utilizatorii scanează codul QR al sacului, îl depun într-una dintre stațiile inteligente și primesc contravaloarea garanției direct în contul bancar, fără bonuri sau vouchere. Proiectul se va extinde anul acesta și în București.

Avantaje IZI:

Reciclare rapidă (sub 1 minut per sac)

Contravaloarea intră direct în contul bancar, nu prin voucher

Nu trebuie să introduci sticlele una câte una

Proces digital și fără hârtii

În anumite orașe, există deja din 2024 preluare a ambalajelor SGR direct de la domiciliu. Un serviciu similar a fost lansat prima dată în Iași, oferind o metodă nu tocmai convenabilă pentru reciclarea ambalajelor.

Cei care doresc să renunțe la ambalajele reciclabile, cum ar fi PET-uri, doze de aluminiu sau sticlă, pot folosi o aplicație similară cu serviciile de ride sharing pentru a solicita colectori care preiau ambalajele contra cost.

Persoana care livrează ambalajele la centrele de colectare primește 20 de bani per ambalaj, în timp ce utilizatorii păstrează 30 de bani pentru fiecare articol reciclat.