Cine sunt retailerii care preiau ambalajele SGR la domiciliu și ce avantaje ai

Prin Sistemul Garanție‑Returnare, consumatorii pot returna ambalaje de băuturi din plastic, sticlă și metal cu volum între 0,1 L și 3 L, care sunt goale, curate și nealterate. Iată la ce retaileri și servicii poți apela pentru predarea ambalajelor SGR la domiciliu:
Sezamo permite returnarea ambalajelor SGR prin curier, în momentul livrării comenzii. Le predai curierului într-un sac sigilat, iar imediat primești credit în aplicația Sezamo pentru fiecare ambalaj returnat. În perioade promoționale, valoarea creditului poate fi chiar 1 leu per ambalaj.
Cum funcționează la Sezamo:
Freshful permite clienților să predea ambalajele SGR direct la livrarea cumpărăturilor de la supermarketul online. Sacii speciali pentru colectare pot fi furnizați de retailer, iar valoarea garanției (de obicei 0,50 lei pentru fiecare ambalaj) este returnată sub formă de FreshPoints în contul tău. Aceste puncte pot fi folosite ca reduceri la viitoarele comenzi, ceea ce înseamnă că primești un bonus concret pentru reciclare.
Prin serviciul de livrare Bringo pentru comenzile Carrefour, poți preda ambalajele SGR livratorului la momentul livrării. În aplicație, setezi câte ambalaje ai de returnat (până la 20 pe comandă), le pui într-un sac și le predai curierului. Vei primi garanția sub formă de voucher Carrefour pentru următoarea achiziție.
În unele magazine Auchan există un sistem de colectare „vrac” unde poți arunca toate ambalajele odată, fără să le introduci individual în aparat. După ce le pui în zona de colectare, primești 50 de bani per ambalaj ca tichet de cumpărături, fără să stai la coadă.
Avantaje:
În Iași a fost lansat IZI Eco, un sistem inovator care permite reciclarea unui sac întreg de ambalaje SGR într-un singur pas, într-un container inteligent. Utilizatorii scanează codul QR al sacului, îl depun într-una dintre stațiile inteligente și primesc contravaloarea garanției direct în contul bancar, fără bonuri sau vouchere. Proiectul se va extinde anul acesta și în București.
Avantaje IZI:
În anumite orașe, există deja din 2024 preluare a ambalajelor SGR direct de la domiciliu. Un serviciu similar a fost lansat prima dată în Iași, oferind o metodă nu tocmai convenabilă pentru reciclarea ambalajelor.
Cei care doresc să renunțe la ambalajele reciclabile, cum ar fi PET-uri, doze de aluminiu sau sticlă, pot folosi o aplicație similară cu serviciile de ride sharing pentru a solicita colectori care preiau ambalajele contra cost.
Persoana care livrează ambalajele la centrele de colectare primește 20 de bani per ambalaj, în timp ce utilizatorii păstrează 30 de bani pentru fiecare articol reciclat.