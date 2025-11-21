Ambalajele pentru care nu plătești garanție, dar primești voucher de 50 de bani. Lista de magazine Mega Image care colectează recipiente de carton pentru băuturi și lactate

Tetra Pak și Mega Image, în colaborare cu partenerii Maspex, Tomra și Brai Cata, lansează în România primul proiect din Europa de colectare la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri).

În prezent, ambalajele de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate nu fac parte din sisteme dedicate de colectare și reciclare în Europa, iar în România nu beneficiază de raportare specifică. În acest moment nu există date oficiale privind cantitățile de ambalaje de carton puse pe piață și, implicit, nici asupra celor colectate sau reciclate. Acest lucru oferă oportunitatea de a dezvolta proiecte care să completeze infrastructura existentă. În România, ambalajele de carton pentru băuturi și lactate sunt incluse în categoria generală hârtie-carton, cu un obiectiv de reciclare de 65% începând cu 2025.

Prin concentrarea exclusivă asupra acestui tip de ambalaje, proiectul pilot își propune să acopere un deficit important în sistemul actual de colectare din România, să ajute la formarea unor obiceiuri noi de returnare în rândul consumatorilor și să ofere informații valoroase pentru îmbunătățirea infrastructurii și a legislației privind colectarea și reciclarea.

Pe perioada proiectului pilot, Tetra Pak se angajează să recupereze ambalajele de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate de pe piață – indiferent de brand sau producător – împreună cu partenerii Mega Image, Maspex, Tomra și Brai Cata, a căror implicare este esențială pentru succesul proiectului. Ca lider în sustenabilitate, Tetra Pak își asumă responsabilitatea de a dezvolta proiecte care sprijină colectarea și reciclarea ambalajelor de carton și de a oferi suport tuturor celor implicați în acest proces.

Proiectul pilot va dura 8 luni

Astfel, pentru prima dată, locuitorii din orașele Brașov și București vor avea posibilitatea de a returna aceste ambalaje prin intermediul automatelor RVM instalate în magazinele Mega Image selectate, putând, astfel, să le valorifice și să contribuie direct la un mediu mai curat. Pentru fiecare ambalaj returnat, consumatorii vor primi un voucher în valoare de 0,5 RON, pe care îl pot utliza pentru cumpărături în rețeaua Mega Image.

Sunt acceptate în automatele de colectare toate ambalajele de carton pentru băuturi și produse lactate, indiferent de compania producătoare, cu un volum maxim de până la 2 litri, care au fost utilizate pentru pentru lapte, băuturi vegetale, sucuri, smântână lichidă sau frișcă lichidă.

Pentru a fi acceptate la returnare, ambalajele trebuie să fie golite de lichid, curate, nepresate sau strivite, cu un cod de bare vizibil și lizibil, și cu capacul atașat de ambalaj.

„De astăzi, ambalajele din carton pentru băuturi răcoritoare și lactate pot fi colectate printr-o rețea dedicată, creată special pentru preluarea lor din piață și trimiterea către reciclare, fără să facă parte din alte sisteme naționale de colectare. Consumatorii pot returna aceste ambalaje la RVM-urile instalate în magazinele Mega Image selectate, fără a plăti garanție, și le pot valorifica sub forma unui voucher de 0,5 RON/ambalaj, care poate fi folosit pentru cumpărături în toate magazinele Mega Image”, a declarat pentru MEDIAFAX Ștefan Urziceanu, Sustainability Manager, Tetra Pak Romania, Croaţia, Slovenia, Bulgaria şi Moldova.

În cadrul proiectului pilot din România, consumatorii vor putea returna ambalajele de carton pentru băuturi și lactate în șase magazine Mega Image din Brașov și unul din București, contribuind direct la eforturile de colectare, la crearea unor spații mai curate și a unor orașe mai verzi. Obiectivul principal este acela de a colecta un milion de ambalaje de pe piața din România în cele 8 luni de funcționare ale proiectului, după care datele vor fi analizate, vor fi prezentate rezultatele și se vor stabili pașii următori pentru o eventuală menținere sau extindere a rețelei de colectare.

Care este obiectivul proiectului pilot

Deși atenția imediată se concentrează pe lansarea și funcționarea eficientă a acestei rețele pilot de colectare a ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate, obiectivul pe termen lung este de a demonstra că acest tip de ambalaje pot fi reciclate eficient, la scară largă, atunci când există infrastructura adecvată.

Ambalajele Tetra Pak reprezintă o sursă valoroasă de materii prime reciclate. Aproximativ 70% din compoziția lor este carton obținut în mod sustenabil, din surse certificate FSC, restul fiind, în principal, polimer (polietilenă), material din care sunt realizate stratul exterior al ambalajului – pentru protecție la umiditate – și capacul. Cartonul este cel care asigură rezistența și structura ambalajului.

În interiorul ambalajelor aseptice (fără contaminare microbiologică), un strat subțire de PolyAl (polietilenă + aluminiu) protejează conținutul împotriva luminii, oxigenului și microorganismelor dăunătoare, păstrând calitatea produselor pentru mai mult timp, fără să fie nevoie de refrigerare sau conservanți.

Ce se întâmplă cu ambalajele reciclate

Ambalajele de carton pentru băuturi și lactate sunt sortate și ajung la reciclare, iar materialele rezultate sunt transformate în produse noi. Cartonul reciclat se folosește la producerea de noi ambalaje (de exemplu cutii de carton), șervețele sau pungi de hârtie. Stratul de PolyAl este procesat separat de carton și transformat în granule, acestea devenind materie primă pentru fabricarea altor produse, precum paleți, lăzi de transport, ghivece de grădină sau chiar componente auto.

De exemplu, noul Fiat Grande Panda include elemente interioare realizate din PolyAl – consola centrală, bordul și panourile ușilor. PolyAl este folosit și la fabricarea mobilierului modern, ușor și durabil – cum este cel din unele birouri Tetra Pak din Europa – dar și în construcții, fiind ideal, de exemplu, pentru țigle de acoperiș rezistente, ușoare și cu o excelentă izolare fonică.

Rețeaua de colectare a ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate

Lista magazinelor Mega Image

București:

Mega Image PIAȚA SUDULUI – Piața Sudului, Șos. Olteniței nr. 208, sector 4;

Brașov: