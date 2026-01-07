La ce să se aștepte românii când merg în Bulgaria după trecerea la euro. Recomandările Iuliei Bahovski

Românii au fost primii turiști care au vizitat în acest an cetatea Tsarevets și Muzeul Etar din Bulgaria, ei începând noul an cu experiențe culturale în centrul istoric al fostei capitale medievale Veliko Târnovo, și în regiunea Gabrovo, două dintre cele mai populare destinații turistice din Bulgaria, scria ieri Iulia Bahovski – jurnalist la Radioul Național din țara vecină, antreprenor și blogger- pe unul dintre cele două site-uri pe care le deține, unde promovează atât Bulgaria, cât și România.

Leva și euro vor putea fi folosite împreună doar o lună

Jurnalista care a urmărit tot procesul de aderare a Bulgariei la zona euro și impactul în viața de zi cu zi asupra cetățenilor și turiștilor răspunde, într-o discuție cu reporterul Mediafax, la ce pot să se aștepte și la ce să afie atenți românii care vizitează țara vecină.

Reporter: La ce schimbări să se aștepte românii când ajung în Bulgaria, după trecerea la euro?

Iulia Bahovski: Faptul că de la 1 ianuarie 2026 Bulgaria a devenit oficial al 21-lea stat din zona euro înseamnă practic că euro este acum moneda oficială pentru plata produselor și serviciilor, leva fiind scoasă din circulație. Cu toate acestea, conform Legii adoptării euro, prețurile trebuie afișate în ambele valute până la 8 august anul acesta. Leva și euro vor putea fi folosite însă împreună doar o lună – până la 31 ianuarie. După această dată, se va putea plăti doar în euro, atât numerar cât și cu cardul, iar de la bancomate se vor retrage euro direct.

Reporter: În unele restaurante/stațiuni, românii puteau plăti chiar și în lei. O să mai poate face asta la vară?

Iulia Bahovski: Valuta oficială a statutului fiind euro, orice accept de plată în altă monedă, inclusiv în lei românești, este o convenție privată, negarantată, o formă de „Sunteți bine veniți, indiferent de națiune și moneda proprie”, a unor entități comerciale. E dificil de spus dacă își vor păstra acest obicei, deși, acum la câteva zile după aderarea la euro, există restaurante în care încă se poate plăti în lei.

Reporter: Se prevăd scumpiri ale produselor/serviciilor în acest context?

Iulia Bahovski: Creșterea prețurilor, în această perioadă, este atent supravegheată de presa din Bulgaria și riguros controlată de stat, prin instituțiile acreditate. Chiar și practicile care, în mod normal, ar fi privite ca un exercițiu al economiei libere, de piață, sunt privite în această perioadă de tranziție la euro, să nu fie tendențioase, fiind controlată justificarea acestora.

În general, în anii anteriori au existat deja creșteri de preț, chiar la produsele alimentare, datorate în principal factorilor externi, creșterii prețurilor la energie și schimbărilor climatice și structurii pieței interne din anumite domenii.

Așa că dacă vor apărea scumpiri, se vor datora acelorași factori, sau, guvernului, care poate anunța schimbări de taxe și impozite, așa cum prevedea primul bugetîin euro, al țării, retras sub presiunea protestelor de stradă, și urmat, așa cum bine știm de demisia guvernului de la Sofia, din decembrie anul trecut.

Este posibil să se observe unele mici scumpiri în prețuri, dar în niciun caz o majorare drastică de prețuri.

Reporter: Aveți recomandări pentru o ședere fără probleme, din punct de vedere monetar, în Bulgaria?

Iulia Bahovski: Atenție mare la etichetele cu prețurile afișate dublu, la cursul de schimb să fie cel oficial fix de 1 € = 1,95583 leva. Recomand utilizarea cardurilor, însă trebuie să fim pregătiți și pentru plăți în numerar, caz în care să fim atenți la banii pe care îi primim rest, să fie în euro.

Românii, cei mai numeroși cetățeni europeni care au vizitat Bulgaria

Românii conduc în topul naționalităților din cadrul UE care au vizitat Bulgaria, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național bulgar de Statistică.

În noiembrie 2025, numărul vizitelor nerezidenților în Bulgaria a fost de 732,8 mii., cu 2,9% mai mult în comparație cu aceeași lună a anului precedent, tranzitul prin țară reprezentând 32,4% (237,3 mii) din totalul vizitelor nerezidenților în Bulgaria.

Ponderea vizitelor cetățenilor UE a fost de 49,8% din numărul total de vizite ale nerezidenților în Bulgaria și a ajuns la 365,1 mii, cea mai mare fiind a vizitatorilor din România – 43,4% și Grecia – 25,4%, arată sursa citată.

Vizitele nerezidenților din grupul „Alte țări europene” au fost de 310,7 mii, sau 42,4% din totalul vizitelor în Bulgaria. Cel mai mare număr de vizite înregistrat a fost din Turcia – 162,5 mii, sau 52,3% în acest grup.

Per ansamblu, cele mai multe vizite în Bulgaria au provenit din: Turcia – 162,5 mii, România – 158,3 mii, Grecia – 92,8 mii, Serbia – 58,6 mii, Ucraina – 46,5 mii, Republica Macedonia de Nord – 29,8 mii, Germania – 27,8 mii, Italia – 18,0 mii, Israel – 9,9 mii, Polonia – 9,4 mii.

Ponderea predominantă a vizitelor a fost cu alte scopuri – 49,4%, urmate de călătoriile cu scop de vacanță și recreere – 31,1% și cu scop profesional – 19,5% (Figura 6).

În perioada estivală – mai-octombrie 2025, Bulgaria a atras aproximativ 2,5 milioane de turişti din UE, românii reprezentând 31% dintre aceştia, conform datelor Institutului Naţional de Statistică din Bulgaria, agregate de presa bulgară, citată de Radio România Internațional.

De asemenea, în august, românii au reprezentat aproape 43% (în jur de 360 mii de persoane) dintre turiştii din UE care au vizitat Bulgaria, aceasta fiind şi luna cu cei mai mulţi turişti străini (în jur de 845 d e mii). Astfel, românii sunt pe primul loc în topul turiştilor în Bulgaria, locurile următoare fiind disputate între turiştii din Germania, Polonia, Grecia şi Cehia. În jur de 80-85% dintre turişti aleg staţiunile de pe litoral, restul vizitând Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau staţiunile de la munte.