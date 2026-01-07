Warner Bros respinge oferta revizuită a Paramount, din cauza riscurilor financiare

Într-o scrisoare adresată miercuri acționarilor, consiliul de administrație al Warner Bros a declarat că oferta Paramount se bazează pe „o finanțare extraordinară prin îndatorare” care sporește riscul de închidere.

Consiliul și-a reafirmat angajamentul față de gigantul de streaming Netflix în ceea ce privește tranzacția de 82,7 miliarde de dolari pentru studioul de film și televiziune și alte active, potrivit Reuters.

Paramount și Netflix s-au luptat pentru a câștiga controlul asupra Warner Bros și, odată cu acesta, asupra studiourilor sale de film și televiziune și a vastei sale biblioteci de conținut.

Franciza Warner Bros

Francizele sale de divertisment includ „Harry Potter”, „Game of Thrones”, „Friends” și universul DC Comics, precum și filme clasice râvnite, precum „Casablanca” și „Citizen Kane”.

Planul de finanțare al Paramount ar împovăra micul studio de la Hollywood cu o datorie de 87 de miliarde de dolari odată cu finalizarea achiziției, făcând-o cea mai mare achiziție prin îndatorare din istorie, a declarat consiliul de administrație al Warner Bros acționarilor după ce a votat împotriva ofertei de 30 de dolari pe acțiune marți.

Scrisoarea a fost însoțită de un document de fuziune modificat de 67 de pagini, în care a prezentat argumentele pentru respingerea ofertei Paramount.

Conținutul scrisorii

Oferta revizuită a Paramount „rămâne inadecvată, în special având în vedere valoarea insuficientă pe care ar oferi-o, lipsa de certitudine în ceea ce privește capacitatea PSKY de a finaliza oferta și riscurile și costurile suportate de acționarii WBD în cazul în care PSKY nu reușește să finalizeze oferta”, a scris consiliul de administrație al Warner Bros.

Paramount, care are o valoare de piață de aproximativ 14 miliarde de dolari, a propus să utilizeze 40 de miliarde de dolari în capital propriu garantat personal de miliardarul Larry Ellison, cofondatorul Oracle, și 54 de miliarde de dolari în datorii pentru a finanța tranzacția.

Netflix, care a oferit 27,75 dolari pe acțiune în numerar și acțiuni, are o valoare de piață de 400 de miliarde de dolari și un rating de credit de investiții.

Decizia menține Warner Bros pe calea de a continua tranzacția cu Netflix, chiar și după ce Paramount și-a modificat oferta pe 22 decembrie pentru a răspunde preocupărilor anterioare cu privire la lipsa unei garanții personale din partea lui Ellison, care este acționarul majoritar al Paramount și tatăl CEO-ului său, David Ellison.

Co-directorii executivi ai Neflix au salutat decizia

Co-directorii executivi ai Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, au salutat miercuri decizia Warner Bros, afirmând că aceasta recunoaște oferta gigantului de streaming „ca fiind propunerea superioară care va oferi cea mai mare valoare acționarilor săi, precum și consumatorilor, creatorilor și industriei de divertisment în general”.