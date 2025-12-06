Prima pagină » Social » Român arestat în Marea Britanie. Acesta a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane

Român arestat în Marea Britanie. Acesta a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane

Un român de 38 de ani, care era dat în urmărire internațională, după ce în 2021 a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane, a fost arestat în Marea Britanie.
Român arestat în Marea Britanie. Acesta a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane
Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 10:05, Social

Bărbatul de 38 de ani, dat în urmărire internațională, a fost localizat și arestat în Marea Britanie, în urma schimbului de informații dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița și Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Marea Britanie.

Acesta era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie în forma omorului calificat.

În 2021, bărbatul a intrat intenționat cu autoturismul într-o altă mașină. În urma accidentului, două persoane au decedat, iar altele trei au fost rănite.

Bărbatul urmează a fi extrădat în România pentru executarea pedepsei.

