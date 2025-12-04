O femeie a fost lovită de o ambulanță aflată în misiune, în Ploiești

Polițiștii rutieri ploieșteni au fost sesizați joi cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Ștrandului din municipiul Ploiești.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate, au constatat că un bărbat de 41 de ani a condus o autospecială a ambulanței, având în funcțiune semnalele de avertizare acustice și luminoase, pe strada Ștrandului către Bucov, iar la trecerea pentru pietoni amplasată în proximitatea intersecției cu strada Clopoței, a acroșat o femeie de 54 de ani, care s-a angajat în traversarea străzii.

În urma producerii accidentului, femeia a fost rănită, fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Polițiștii menționează că, la momentul producerii evenimentului, autospeciala de ambulanță nu transporta pacient și se afla în deplasare pentru a răspunde unui caz de urgență. Atât conducătorul autospecialei, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.