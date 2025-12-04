Prima pagină » Cultură-Media » Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Bucureștiului. Răspunsul ANOSR

Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Bucureștiului. Răspunsul ANOSR

ANOSR a publicat un set de propuneri ale studenților pentru viitorul primar al Capitalei. Ei cer să fie ascultați pentru a putea dezvolta Bucureștiul pe partea de digitalizare, cultură și educație.
Sursa Foto: anosr.ro
Nițu Maria
04 dec. 2025, 14:32, Social

Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a prezentat un set de propuneri venite de la studenți, structurate pe 18 domenii de interes, pe care le-au trimis candidaților.

Printre primele 6 domenii de interes identificate se află:

Consultarea studenților din București

  • Realizarea unor consultări regulate cu tinerii și studenții pentru a descoperi problemele și nevoile acestora;

  • Crearea unor chestionare de satisfacție pentru serviciile autorităților și efectuarea de analize pentru îmbunătățirea vieții studenților în oraș.

Implicarea studenților în decizii

  • Participarea studenților la ședințele Consiliului General;

  • Stabilirea unei cote minime de angajați tineri în primărie.

Transparență, bună guvernanță și digitalizare

  • Implementarea unui mecanism de feedback pentru activitatea primăriei;

  • Organizarea de dezbateri publice;

  • Crearea unei platforme pentru sesizări;

  • Asigurarea accesibilității materialelor postate pentru persoanele cu dizabilități;

  • Publicarea periodică a bugetului, printre altele.

Transport public local

  • Acordarea gratuității pentru studenți la transportul public;

  • Majorarea curselor către campusuri și clădirile universităților;

  • Dezvoltarea infrastructurii urbane prin amenajarea de piste pentru biciclete, printre alte măsuri.

Strategia pentru tineret

  • Elaborarea unei strategii locale pentru tineret împreună cu ONG-urile, inclusiv cele studențești, prin stabilirea de planuri anuale și raportarea implementării acestora.

Consiliul consultativ pentru tineret

  • Operaționalizarea Consiliului Consultativ pentru Tineret și definirea unui plan de acțiuni prin consultarea organizațiilor de tineret și studențești.

 

Sergiu Covaci, președintele ANOSR, a declarat într-un interviu pentru G4Media/ENTR că tinerii își doresc ca viitorul primar să aibă o comunicare mai eficientă cu ei pentru ca Bucureștiul să se dezvolte mai ușor.

„În primul rând, cred că așteptarea generală a tinerilor de la următorul primar este ca acesta să dezvolte mai multe contexte în care să poată să comunice direct cu tinerii și studenții din oraș în marea majoritate a timpului. Orașele ar putea să fie dezvoltate mult mai simplu și mult mai concret dacă tinerii ar fi ascultați mai mult.”, a precizat Covaci.

