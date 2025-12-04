Ce așteptări au tinerii de la viitorul primar al Bucureștiului. Răspunsul ANOSR

Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a prezentat un set de propuneri venite de la studenți, structurate pe 18 domenii de interes, pe care le-au trimis candidaților.

Printre primele 6 domenii de interes identificate se află:

Consultarea studenților din București

Realizarea unor consultări regulate cu tinerii și studenții pentru a descoperi problemele și nevoile acestora;

Crearea unor chestionare de satisfacție pentru serviciile autorităților și efectuarea de analize pentru îmbunătățirea vieții studenților în oraș.

Implicarea studenților în decizii

Participarea studenților la ședințele Consiliului General;

Stabilirea unei cote minime de angajați tineri în primărie.

Transparență, bună guvernanță și digitalizare

Implementarea unui mecanism de feedback pentru activitatea primăriei;

Organizarea de dezbateri publice;

Crearea unei platforme pentru sesizări;

Asigurarea accesibilității materialelor postate pentru persoanele cu dizabilități;

Publicarea periodică a bugetului, printre altele.

Transport public local

Acordarea gratuității pentru studenți la transportul public;

Majorarea curselor către campusuri și clădirile universităților;

Dezvoltarea infrastructurii urbane prin amenajarea de piste pentru biciclete, printre alte măsuri.

Strategia pentru tineret

Elaborarea unei strategii locale pentru tineret împreună cu ONG-urile, inclusiv cele studențești, prin stabilirea de planuri anuale și raportarea implementării acestora.

Consiliul consultativ pentru tineret

Operaționalizarea Consiliului Consultativ pentru Tineret și definirea unui plan de acțiuni prin consultarea organizațiilor de tineret și studențești.

View this post on Instagram A post shared by ANOSR (@anosr_ro)

Sergiu Covaci, președintele ANOSR, a declarat într-un interviu pentru G4Media/ENTR că tinerii își doresc ca viitorul primar să aibă o comunicare mai eficientă cu ei pentru ca Bucureștiul să se dezvolte mai ușor.

„În primul rând, cred că așteptarea generală a tinerilor de la următorul primar este ca acesta să dezvolte mai multe contexte în care să poată să comunice direct cu tinerii și studenții din oraș în marea majoritate a timpului. Orașele ar putea să fie dezvoltate mult mai simplu și mult mai concret dacă tinerii ar fi ascultați mai mult.”, a precizat Covaci.