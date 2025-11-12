Băluță despre proiectele concrete pentru București și ce ar schimba ca primar ales: „Suntem printre puținele primării care au construit spitale și finalizăm Spitalul Marius Nasta”

În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit despre principalele probleme ale Bucureștiului și planurile pe care le are pentru oraș.

El a vorbit și despre realizările făcute în cadrul Sectorului 4, ca exemplu pentru ceea ce vrea să facă pentru Capitală, prin extindere.

Daniel Băluță a început cu una dintre problemele principale ale Capitalei, problema traficului.

„Dovada vie a faptului că am fost preocupat și sunt preocupat de lucrul ăsta și vreau să extind la nivelul întregului oraș, dovada vie este magistrala de metrou M2. Suntem prima primărie din România care am reușit să adăugăm unei magistrale o stație de metrou, o investiție de 60 de milioane. Totodată suntem posesorii celei mai importante investiții de infrastructură din România de la ora asta, o investiție de 17 miliarde de lei, 3,2 miliarde de euro pentru magistrala M4 de metro, gara de nord, gara Progresu.”, a spus Băluță.

El a declarat că aceste realizări sunt fapte concrete pe care le-a făcut.

„M2 este gata cu stația Tudor Arghezi, M4 este pe finalul licitației cu contractul de finanțare deja semnat.”, a mai declarat el.

Daniel Băluță a explicat că primăria Sectorului 4 este una dintre puținele din România care a reușit să construiască spitale proprii, inclusiv Spitalul de Pneumologie Marius Nasta.

„Suntem singura primărie din acest oraș și, din păcate, dintre foarte puține din România care am construit deja un spital, un spital de stomatologie și, mai mult decât atât, în acest moment, tot cu banii europeni, suntem pe ultima sută de metri pentru a finaliza spitalul de pneumologie Marius Nasta, un spital cu o capacitate de 100 de paturi.”, a declarat Daniel Băluță.

Mai mult decât atât, el a vorbit și despre proiectele de infrastructură rutieră.

„Am reușit în materie de infrastructură, tot de trafic, să lărgim șoselele, astfel încât de la nord la sud, de la est la vest, sectorul 4 are toate bulevardele pe care le-am preluat de la Primăria Municipiului București, făcute. Lucrăm astăzi la cea mai importantă lucrare de infrastructură din București și anume la planșeul Unirii. Am finalizat piese importante din Inelul Median al Capitalei. Am lărgit șoseaua Luică, turnul Măgurele, am făcut pasajul Europa Unită. Suntem pe ultima sută de metri la pasajul Apărătorii Patriei. Am terminat documentația pentru pasajul de peste șoseaua Olteniței.”, a spus el.

Despre investițiile în sport și educație universitară, Băluță a spus că a „dezvoltat infrastructura sportivă a Bucureștiului. Am reușit să facem singurul patinoar funcțional astăzi, un patinoar olimpic pe care se va desfășura inclusiv campionat mondial de hockey la începutul anului 2026. Am făcut de asemenea un amfiteatru ultramodern pentru studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila.”