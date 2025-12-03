Sondaj CURS: Daniel Băluță are un avans strâns în fața lui Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei

Un nou sondaj realizat de CURS indică o luptă foarte strânsă în competiția pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce cu 26% din intențiile de vot și ar câștiga alegerile programate duminică, 7 decembrie.

Pe locul al doilea se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu 23%, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), care este cotat la 22%. Diferența de un procent dintre cei doi sugerează o mobilizare intensă în ultimele zile de campanie, potrivit Gândul.

Pe poziția a patra se situează Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR și PNȚCD, care ar obține 17% din voturi.

În ceea ce privește participarea la alegeri, 36% dintre respondenți afirmă că vor merge „foarte sigur” la urne, iar 16% spun că vor merge „sigur”, semnalând un potențial interes ridicat pentru scrutinul de duminică.