Prima pagină » Știrile zilei » Sondaj CURS: Daniel Băluță are un avans strâns în fața lui Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei

Sondaj CURS: Daniel Băluță are un avans strâns în fața lui Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei

Cel mai recent sondaj CURS arată o competiție extrem de apropiată pentru Primăria Capitalei, unde Daniel Băluță (PSD) se află pe primul loc, urmat la doar câteva procente de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), cu doar patru zile înainte de alegerile locale din 7 decembrie.
Sondaj CURS: Daniel Băluță are un avans strâns în fața lui Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei
Rareș Mustață
03 dec. 2025, 16:16, Politic

Un nou sondaj realizat de CURS indică o luptă foarte strânsă în competiția pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce cu 26% din intențiile de vot și ar câștiga alegerile programate duminică, 7 decembrie.

Pe locul al doilea se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu 23%, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), care este cotat la 22%. Diferența de un procent dintre cei doi sugerează o mobilizare intensă în ultimele zile de campanie, potrivit Gândul.

Pe poziția a patra se situează Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR și PNȚCD, care ar obține 17% din voturi.

În ceea ce privește participarea la alegeri, 36% dintre respondenți afirmă că vor merge „foarte sigur” la urne, iar 16% spun că vor merge „sigur”, semnalând un potențial interes ridicat pentru scrutinul de duminică.