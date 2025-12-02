CTP îl compară pe Drulă cu Ceaușescu: „Are tendințe dictatoriale”

Întrebat direct dacă îi este antipatic Cătălin Drulă, Cristian Tudor Popescu nu a ezitat.

„Nu de acum. De mult. Eu îi știu toate discursurile. Începând din 2019. I-am văzut comportamentul în diverse situații”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Acuzații de „tendințe dictatoriale” și comparația cu Ceaușescu

Cristian Tudor Popescu a precizat că are informații „din interiorul” partidului despre felul în care Drulă ar fi condus USR.

„Știu! De la niște oameni din interior, ce tendințe dictatoriale are. Cât a fost șeful partidului, a fost Ceaușescu. Așa mi s-a spus. Nu clipea nimeni în fața lui.Se făcea numai cum spunea el”, a precizat gazetarul.

„A prăbușit partidul” la locale

CTP a mers și mai departe și a leagat acest stil de conducere de rezultatul alegerilor locale:

„Așa a făcut în alegerile locale de anul trecut, prăbușind partidul. Deci, ce să spun”, a declarant Popescu.

Cristian Tudor Popescu respinge și ideea că Drulă ar fi un candidat credibil, fie că vorbim de curse interne, fie de funcții publice importante: „Din totdeauna nu mi s-a părut un candidat viabil.”

Critici și la adresa mandatului de la Transporturi

Gazetarul a făcut referire și la mandatul scurt de ministru a lui Drulă.

„Și nici la Ministerul Transporturilor nu a făcut ce trebuie, după părerea mea”, a conchis Popescu.

Cu cine va vota

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a anunțat public, la Europa FM, în emisiunea „România în Direct”, că duminică își va da votul pentru candidata Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, deși este convins că aceasta nu are șanse reale să câștige scrutinul de acum.

În dialogul de la Europa FM, Cristian Tudor Popescu a explicat că votul său va fi mai degrabă unul de principiu decât unul „util” în logica strictă a șanselor electorale:

„O să dau și eu un vot care nu duce la câștigă. O să dau votul acestei fete Ana Cicială.”