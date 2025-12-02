Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează duminică la Primăria București

Anunțul a fost făcut în direct, în timpul unei discuții despre competiția pentru Primăria București, moment în care gazetarul a decis să își asume deschis opțiunea electorală.

Declarația lui CTP la „România în Direct”

În dialogul de la Europa FM, Cristian Tudor Popescu a explicat că votul său va fi mai degrabă unul de principiu decât unul „util” în logica strictă a șanselor electorale:

„O să dau și eu un vot care nu duce la câștig. O să dau votul acestei fete Ana Ciceală.”

Surprins, jurnalistul din studio a intervenit pentru a clarifica anunțul.

Jurnalist: „Adică stați un pic. Dumneavoastră anunțați public acum că o votați pe Ana Ciceală?”

CTP: „Da. O să votez pe Ana Ciceală, conștient fiind că nu poate câștiga și sper ca ea să câștige peste câțiva ani.”

Prin aceste afirmații, CTP a subliniat că nu își leagă votul de rezultatul imediat al alegerilor, ci de un pariu pe termen lung pe un politician în care spune că vede resurse de creștere.

Gazetarul a explicat și de ce a ales-o pe candidata SENS: „Văd un potențial remarcabil în acest politician tânăr.”

Vot de „investiție”, nu de „câștig”

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu poate fi interpretat ca un vot de „investiție”, așa cum este uneori numit în spațiul public: un vot acordat unui candidat care nu se află printre favoriți, dar în care alegătorul vede o perspectivă pe termen lung.