Opt oameni, răniți după un accident între un tramvai și un autobuz în Capitală. Șapte din ei au fost duși la mai multe spitale

Opt oameni au fost răniți, marți, în urma unui accident între un tramvai și un autobuz STB, pe strada Brașov, intersecție cu Drumul Taberei, în Capitală. Șapte dintre aceștia au fost duși la mai multe spitale.
Laura Buciu
04 nov. 2025, 11:10, Social

UPDATE 3: STB a transmis prima reacție după accidentul de pe str. Brașov, în zona stației Drumul Taberei, unde un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.

„În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea”, potrivit STB.

Compania a demarat de urgență o anchetă internă.

 

UPDATE 2: Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la accidentul rutier de pe strada Brașov, din Sectorul 6.

„Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre Str. Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai. Din primele informații, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar până la acest moment 7 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero”, transmite Brigada Rutieră.

Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Dr. Taberei, sensul către Valea Oltului.

UPDATE: În urma evaluării medicale, sunt transportate la spital șapte victime conștiente și cooperante. Astfel, doi răniți sunt duși la Spitalul Clinic de Urgență București, patru la Spitalul Universitar de Urgență București și unul la Spitalul Militar Central.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit ISU București – Ilfov, accidentul s-a produs între un tramvai și un autobuz STB, pe str. Brașov intersecție cu Drumul Taberei.

În urma evaluării SMURD, opt persoane sunt rănite, dar conștiente. Dintre ele, șapte vor să fie transportate la spital.

Nu sunt persoane încarcerate.

ISU București-Ilfov intervine cu o autospecială de stingere, 3 ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple.