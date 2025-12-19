Bărbat din Reghin, reținut pentru că a postat amenințări și jigniri pe o rețea de socializare

IPJ Mureș anunță că la începutul lunii decembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin – Biroul de Investigații Criminale, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că „la data de 2 decembrie a.c., la o postare a unei rețele de socializare, au fost postate comentarii cu conținut amenințător, jignitor și defăimător.”

De asemenea, a fost atașată o fotografie ce conținea o zvastică, precum și un mesaj cu caracter violent.

Persoana în cauză a fost identificată. Este vorba despre un bărbat, de 42 de ani, din Reghin. Acesta a fost reținut și ulterior a fost plasat sub control judiciar.

„În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 19 decembrie 2025, față de acesta, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, au transmis anchetatorii.

Cercetările sunt continuate „sub aspectul săvârșirii infracţiunii de promovarea în public în orice mod a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin”, au precizat reprezentanții IPJ Mureș.