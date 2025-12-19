Prima pagină » Life-Inedit » Prima navă cargo autonomă cu vele: Clippership primește undă verde pentru construcție

Prima navă cargo autonomă cu vele: Clippership primește undă verde pentru construcție

O navă cargo autonomă, propulsată exclusiv de vânt și fără emisii, a primit aprobarea oficială pentru construcție. Proiectul, numit Clippership, aparține unei start-up conduse de un fost inginer Mercedes F1 și Tesla și promite să schimbe transportul maritim pe rutele transatlantice, arată La Stampa.
Victor Dan Stephanovici
19 dec. 2025, 07:21, Știri externe

Clippership a finalizat designul primei sale nave cargo autonome. Ea va avea o lungime de 24 de metri, va opera fără echipaj la bord și cu emisii zero. Nava va fi propulsată de două aripi rigide pliabile, concepute pentru a valorifica eficient energia eoliană pe mare deschisă. Construcția va fi realizată în șantierul naval olandez KM Yachtbuilders, după obținerea avizului de conformitate din partea RINA.

Inițiatorul proiectului este Nico Cymbalist, specialist în aerodinamică, cu experiență în Formula 1 la Mercedes și în industria auto electrică la Tesla. Experiența sa vastă, se reflectă în designul avansat al navei, gândit pentru eficiență maximă și operare complet autonomă în condiții oceanice.

Clippership: Tehnologie de navigație autonomă și zona cargo climatizată

Nava este echipată cu sisteme inteligente de planificare și optimizare a rutei, care folosesc date meteorologice în timp real pentru a adapta navigația. Clippership va putea transporta până la 75 de euro-paleți într-o cală climatizată, fiind destinată transportului de mărfuri pe distanțe lungi.

Construcția va respecta reglementările RINA, arată La Stampa. Oiectivul este de a obține clasificarea „General Cargo Ship – Powered Sailing Ship” și notarea suplimentară WAPS (Wind Assisted Propulsion System). Nava va arbora pavilion maltez, iar lansarea la apă este programată pentru finalul anului 2026.

Primele operațiuni comerciale sunt planificate pe rute pilot care vor lega Atlanticul de Caraibe și America de Sud. Arhitectura navală a fost realizată de Dykstra Naval Architects, cunoscută pentru proiectul Maltese Falcon, în timp ce ingineria structurală și sistemele de propulsie auxiliară au fost dezvoltate de compania americană Glosten. Software-ul de autonomie și designul aripilor rigide sunt dezvoltate intern de Clippership.

