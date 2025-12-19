Un acord de pace va fi slab, fie foarte slab, fie inexistent, spune liderul partidului aflat la putere în Ucraina

„Înțelegem că toți cei care gândesc – deși sunt mulți care încă mai cred că ar trebui să insistăm asupra unor condiții fantastice ale acordului- că acesta (n.r. – acordul) va fi fie slab, fie foarte slab, fie nu va exista niciun acord”, a declarat David Arakhamia, în cadrul unui conferinței „Ucraina și lumea în 2026”, conferință organizată la Kiev, potrivit Interfax Ukraine.

Întrebat despre posibilitatea ca Ucraina să ajungă la un acord în acest stadiu de negocieri, liderul partidului ucrainean a precizat că presiunile exercitate de SUA se răsfrâng mai puternic asupra Ucrainei decât asupra Federației Ruse, totuși, acesta a mai precizat și că „fără implicarea SUA nu va fi nicio șansă pentru un acord”.

David Arakhamia a mai precizat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate puternice. „Avem nevoie de garanții de securitate, astfel încât să existe o garanție de 100% că războiul nu va mai ajunge la noi”, a declarat el. Acesta a mai precizat și că Ucraina nu poate să renunțe la Donbas.

Liderul partidului aflat la putere în Ucraina a mai precizat și că Articolul 5 din NATO este unul „slab”, fiindcă în cazul unei agresiuni militare asupra unei țări, toți aliații trebuie să se întâlnească în decurs de 72 de ore pentru negocieri.

„Îmi cer scuze, dar pe 24 februarie, în 72 de ore, aproape că am pierdut țara. Nu suntem mulțumiți de acest lucru”, a continuat el, precizând că o țară ar trebui să aibă detalii concrete privind disponibilitatea militară a alianței: câte arme, ce fel de arme, câți soldați, cum sunt finanțați, ce pachete de descurajare există”, a declarat David Arakhamia.

Recent, președintele Franței, Emmanuel Macron, a precizat că europenii ar trebui să vorbească cu Vladimir Putin, dar și că negocierile nu ar trebui să fie conduse „exclusiv de intermediari”.

„Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a angaja o discuție în forma cuvenită”, a declarat Macron, joi, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, pe marginea summitului Consiliului European de la Bruxelles.